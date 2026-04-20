La société australienne Zip Co augmente ; Morningstar relève ses perspectives annuelles en raison de ses excellentes performances trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions de la société australienne Zip Co ZIP.AX augmentent jusqu'à 11,6% à 2,6 dollars australiens, leur plus haut niveau depuis le 18 février

** L'action est celle qui a enregistré la plus forte hausse de l'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO , qui est actuellement stable

** Le 17 avril, la société de services financiers numériques a relevé ses prévisions pour l'exercice 2026 en ce qui concerne le bénéfice avant impôts, dépréciation et amortissement (EBTDA) du groupe, qui devrait s'élever à au moins 260 millions de dollars australiens (186,13 millions de dollars), et affiche également de solides bénéfices trimestriels

** Morningstar relève ses prévisions d'EBTDA pour l'exercice 26 de 2 %

** Le marché américain de l'achat immédiat et du paiement différé est confronté à une faible concurrence, à l'amélioration de la base de consommateurs américains, entre autres, ce qui constitue des vents contraires pour les bénéfices

** Les neuf analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure; leur estimation médiane est de 3,4 dollars australiens, selon les données compilées par le LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 21,9 %