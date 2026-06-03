La société australienne Megaport remporte quatre nouveaux contrats d'infrastructure d'IA et prévoit de lever 594 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 6 et 7)

La société australienne Megaport MP1.AX a annoncé mercredi avoir remporté quatre nouveaux contrats d'infrastructure d'IA d'une valeur totale d'environ 458,9 millions de dollars australiens (329,49 millions de dollars), et avoir lancé une offre de souscription avec garantie totale visant à lever 827,3 millions de dollars australiens (594 millions de dollars).

Ces quatre contrats, tous conclus avec des fournisseurs de technologies basés aux États-Unis et exploitant des applications d'IA, devraient démarrer au cours du premier semestre 2027 et nécessiter près de 369,5 millions de dollars australiens d'investissements, principalement pour des GPUNvidia NVDA.O haute performance, ainsi que pour des infrastructures de réseau et de stockage.

Megaport a déclaré qu'elle mettrait en place un cloud d'inférence IA distribué à l'échelle mondiale, s'appuyant sur un pool de GPU à la demande soutenu par un investissement de 350 millions de dollars australiens, qui sera proposé aux entreprises via des modèles de tarification contractuels et basés sur la consommation.

"L'inférence IA représente l'une des plus grandes opportunités en matière d'infrastructure pour la prochaine décennie", a déclaré Michael Reid, directeur général de Megaport.

"À mesure que l'adoption de l'IA s'accélère, les organisations ont besoin d'un accès transparent aux GPU, aux CPU, au stockage et à la connectivité qui les alimente."

Cette initiative marque une avancée majeure dans la percée de Megaport sur le marché des infrastructures d'IA, l'entreprise pariant que la demande en calcul basé sur les GPU va exploser à mesure que l'adoption de l'IA par les entreprises passe de l'entraînement de modèles à des charges de travail d'inférence sensibles à la latence.

La société, qui utilise des puces de Nvidia et d'AMD

AMD.O , a déclaré que son réseau de plus de 1 100 centres de données répartis dans 31 pays la place en position de force pour fournir des capacités de calcul IA plus proches des utilisateurs finaux, en résolvant les principaux goulots d'étranglement, notamment l'alimentation électrique, la connectivité et l'accès à des GPU haute performance.

L'offre de souscription, au prix de 14,30 dollars australiens par action, représente une décote de 13,9 % par rapport au dernier cours de clôture de Megaport le 1er juin.

Megaport a également resserré ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 307 et 315 millions de dollars australiens, reflétant la forte dynamique de son activité réseau. Ses prévisions précédentes s'établissaient entre 302 et 317 millions de dollars australiens.

(1 $ = 1,3928 dollar australien)