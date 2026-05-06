La société australienne Magellan Financial s'effondre après que Morningstar a revu à la baisse sa juste valeur en raison d'un changement de propriétaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

6 mai - **L'action de la société australienne Magellan Financial MFG.AX chute jusqu'à 7,3 % pour s'établir à 8,93 dollars australiens, son plus bas niveau depuis le 27 février

** Morningstar abaisse son estimation de la juste valeur après que le gestionnaire de fonds a confié la gestion de ses fonds d'actions mondiaux phares à un partenaire à bas coût

** La juste valeur est ramenée à 8 dollars australiens par action, contre 8,65 dollars australiens auparavant; selon Morningstar, ce changement de propriétaire reflète une pression concurrentielle croissante

** Note que MFG réduit les frais sur environ 5 milliards de dollars australiens (3,62 milliards de dollars) d'actifs, et renonce aux commissions de performance sur ces stratégies

** Met en garde contre le fait que ces changements limitent la reprise à court terme; ajoute qu'il ne s'attend pas à une amélioration des bénéfices

** Deux des sept analystes attribuent à l'action la note “acheter” ou supérieure, deux la note “conserver” et trois la note “vendre” ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 9,65 dollars australiens, selon les données de LSEG

** Depuis le début de l'année, MFG a reculéde 10%

(1 $ = 1,3822 dollar australien)