 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 625,88
-2,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société australienne Macmohan Holdings bénéficie d'un nouveau contrat minier en Indonésie
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 05:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de Macmohan Holdings

MAH.AX augmentent de 3,7 % à 0,555 dollar australien, leur plus forte hausse en pourcentage depuis le 17 novembre

** Le fournisseur de services miniers déclare qu'il a obtenu un contrat d'exploitation minière souterraine pour la mine Kucing Liar en Papouasie centrale, Indonésie, par l'unité de Freeport-McMoRan FOGI.UL

** La société indique que son cahier des charges comprend le développement de toutes les installations fixes souterraines de la mine

** Les 12 premiers mois du contrat sont évalués à 36 millions de dollars australiens (23,27 millions de dollars)

** Environ 3,3 millions d'actions ont été échangées, soit 1,2 fois la moyenne sur 30 jours

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 59,4 %, y compris le mouvement de la session actuelle

(1 $ = 1,5473 dollar australien)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank