La société australienne Macmohan Holdings bénéficie d'un nouveau contrat minier en Indonésie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - ** Les actions de Macmohan Holdings

MAH.AX augmentent de 3,7 % à 0,555 dollar australien, leur plus forte hausse en pourcentage depuis le 17 novembre

** Le fournisseur de services miniers déclare qu'il a obtenu un contrat d'exploitation minière souterraine pour la mine Kucing Liar en Papouasie centrale, Indonésie, par l'unité de Freeport-McMoRan FOGI.UL

** La société indique que son cahier des charges comprend le développement de toutes les installations fixes souterraines de la mine

** Les 12 premiers mois du contrat sont évalués à 36 millions de dollars australiens (23,27 millions de dollars)

** Environ 3,3 millions d'actions ont été échangées, soit 1,2 fois la moyenne sur 30 jours

** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 59,4 %, y compris le mouvement de la session actuelle

(1 $ = 1,5473 dollar australien)