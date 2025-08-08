La société australienne Iress en pourparlers avec Blackstone et Thoma Bravo en vue d'un rachat

(Mise à jour du contexte au paragraphe 3, détails sur Iress et contexte sectoriel aux paragraphes 8-10)

La société australienne Iress IRE.AX a déclaré vendredi qu'elle avait déjà envisagé une offre de rachat de la part de Blackstone et qu'elle avait entamé des discussions préliminaires avec la société d'investissement américaine et la société de capital-investissement Thoma Bravo au sujet d'une nouvelle proposition.

La proposition initiale de Blackstone évaluait Iress à 1,94 milliard de dollars australiens (1,27 milliard de dollars australiens), mais elle a été retirée par la suite, a indiqué la société australienne de logiciels financiers, sans fournir d'autres détails dans son communiqué.

L'offre publique d'achat intervient à un moment où les sociétés privées internationales s'intéressent de plus en plus aux sociétés de logiciels cotées en Australie. En début de semaine, le fournisseur de plateformes logicielles pour l'automobile Infomedia IFM.AX a accepté un rachat de 651 millions de dollars australiens par le fonds d'investissement privé de TPG TPG.O axé sur l'Asie.

"Iress est actuellement dans les premières phases d'engagement avec Blackstone et Thoma Bravo afin de vérifier si une offre peut être faite qui peut être recommandée par le conseil d'administration d'Iress", a déclaré la société vendredi.

Cette annonce fait suite à un rapport de l'Australian Financial Review selon lequel Iress était en pourparlers avec Blackstone au sujet d'un rachat potentiel, qui pourrait valoriser la société à environ 1,9 milliard de dollars australiens.

Blackstone s'est refusé à tout commentaire, tandis que Thoma Bravo n'a pas répondu immédiatement.

Iress n'est pas étrangère à l'intérêt des sociétés de capital-investissement pour un rachat, puisqu'elle a déjà attiré l'attention de la société d'investissement suédoise EQT sur une offre de 3 milliards de dollars en 2021. L'opération a finalement échoué après qu'EQT s'est retiré malgré plusieurs offres améliorées.

L'action de la société a clôturé à 8,38 dollars australiens jeudi, ayant perdu plus de 44 % de sa valeur marchande depuis son record d'août 2021.

En février, Iress a déclaré un bénéfice net après impôt attribuable de 30,1 millions de dollars australiens pour l'exercice 2024.

La société publiera ses résultats semestriels la semaine prochaine.

(1 $ = 1,5323 dollar australien)