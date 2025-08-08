La société australienne Iress confirme les discussions en vue d'une offre potentielle de Blackstone et de Thoma Bravo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Iress IRE.AX a confirmé vendredi qu'elle en était aux premiers stades de discussion avec Blackstone BX.N et Thoma Bravo en vue d'une offre potentielle pour la société de logiciels financiers.

Blackstone avait déjà approché la société, offrant 10,50 A$ par action aux actionnaires d'Iress, mais l'offre a été retirée par la suite.