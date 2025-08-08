 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La société australienne Iress confirme les discussions en vue d'une offre potentielle de Blackstone et de Thoma Bravo
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 01:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société australienne Iress IRE.AX a confirmé vendredi qu'elle en était aux premiers stades de discussion avec Blackstone BX.N et Thoma Bravo en vue d'une offre potentielle pour la société de logiciels financiers.

Blackstone avait déjà approché la société, offrant 10,50 A$ par action aux actionnaires d'Iress, mais l'offre a été retirée par la suite.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

