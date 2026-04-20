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La société américaine de capital-investissement TA Associates en pourparlers pour le rachat de la société britannique Advanced Medical Solutions
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 08:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Advanced Medical Solutions AMSU.L a déclaré lundi qu'elle était en négociations avec la société américaine de capital-investissement TA Associates en vue d'un rachat potentiel du fournisseur médical britannique.

L'approche de TA Associates est la dernière d'une série d'offres pour des sociétés cotées à Londres, les sociétés de rachat étrangères cherchant à tirer parti des valorisations relativement faibles des actions britanniques.

Voici quelques détails sur l'opération potentielle:

* AMS n'a pas encore divulgué les conditions de l'offre de rachat potentielle de TA Associates.

* Sky News, qui a rapporté les premières discussions samedi, a déclaré que la société de capital-investissement se préparait à faire une offre de 280 pence par action, ce qui valoriserait le fabricant de produits de santé à plus de 600 millions de livres sterling (soit 809,52 millions de dollars).

* Selon les règles du code britannique des offres publiques d'achat, TA Associates doit soit annoncer son intention de faire une offre, soit se retirer d'ici au 16 mai.

* AMS, qui développe et fournit des technologies de pansement pour le traitement des plaies, a suscité l'intérêt de fonds d'investissement privés par le passé, notamment de Bridgepoint, selon les médias.

* TA Associates a été actif sur le marché britannique, notamment en acquérant pour 722 millions de dollars la société britannique de données et d'analyse FD Technologies l'année dernière.

(1 $ = 0,7412 livre)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ADVANCED MED SOL
254,500 GBX LSE +11,62%
BRIDGEPOINT GRP
275,300 GBX LSE -2,03%
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