La société allemande DHL fait appel au service postal américain pour la livraison du dernier kilomètre aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute plus de détails et des précisions sur les questions financières aux paragraphes 6, 9 et 10) par David Shepardson

Le service postalaméricain a annoncé jeudi avoir conclu un accord pluriannuel avec DHL eCommerce, d'une valeur estimée à plus de 10 milliards de dollars, pour la prise en charge des services de livraison de colis du dernier kilomètre de la société allemande aux États-Unis.

DHL eCommerce, la filiale américaine du géant allemand de la logistique DHL Group DHLn.DE , a déclaré que cet accord l'aiderait à se développer sur le marché américain au cours des prochaines années.

Aux termes de l'accord, DHL eCommerce se chargera de l'enlèvement et du tri dans ses 19 centres de tri américains avant que l'USPS n'assure le dernier kilomètre pour toutes les livraisons.

Cet accord est crucial pour l'USPS, en proie à des difficultés financières, qui a averti qu'il pourrait se retrouver à court de liquidités dès février. Le mois dernier, Amazon.com AMZN.O a déclaré avoir conclu un nouvel accord avec l'USPS concernant la livraison de colis.

Le directeur général de la poste, David Steiner, a déclaré dans une interview que seul l'USPS livrait 170 millions de foyers américains six jours par semaine, et que cet accord offrait à DHL “l'opportunité de s'implanter sur le plus grand marché du monde”.

Steiner a ajouté que DHL devrait soit “ investir des sommes colossales pour mettre en place un réseau de bout en bout, soit s'associer à un partenaire disposant de cette capacité de livraison du dernier kilomètre ”, comme l'USPS. “C'est une situation gagnant-gagnant pour tous.”

Scott Ashbaugh, directeur général de DHL eCommerce Americas, a déclaré que cet accord aiderait l’entreprise à se développer aux États-Unis et à cibler les colis légèrement plus lourds.

“Une entreprise de notre taille dispose littéralement de toutes les options possibles pour le dernier kilomètre”, a déclaré Ashbaugh, ajoutant que DHL eCommerce aurait pu acquérir une entreprise pour assurer ces livraisons du dernier kilomètre ou construire son propre réseau.

Il a indiqué que l’entreprise pourrait ajouter davantage de hubs aux États-Unis ou agrandir ceux qui existent déjà. « Nous prévoyons de doubler notre activité d’ici 2030 », a déclaré Ashbaugh, affirmant qu’USPS était le choix le plus efficace.

L'USPS prévoit d'augmenter le prix des timbres pour le courrier de première classe de 78 cents à 82 cents à compter du 12 juillet, après avoir obtenu l'autorisation d'une hausse temporaire de 8 % des tarifs pour le courrier prioritaire et les livraisons de colis afin de faire face à la hausse des coûts de transport et de carburant.

Le service postal a enregistré des pertes nettes de 118 milliards de dollars depuis 2007, le courrier de première classe, son produit le plus rentable, ayant atteint son volume le plus bas depuis la fin des années 1960.