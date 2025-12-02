La seule offre de reprise pour Carmat a été validée par la justice
information fournie par Zonebourse 02/12/2025 à 10:11
Le projet de l'homme d'affaires s'appuie sur la mise en place d'une nouvelle stratégie notamment centrée sur la poursuite de l'accès au marché nord-américain, l'initiation d'un essai clinique visant à obtenir pour son système Aeson l'indication de thérapie de destination en Europe d'ici deux à trois ans, ainsi qu'un déploiement commercial davantage ciblé à un horizon de court terme.
Il doit s'accompagner d'une réduction significative de la consommation de trésorerie, tout en prévoyant un apport de financement total de 110 millions d'euros, dont 10 millions d'euros disponibles immédiatement et 20 millions dès le début de l'année 2026, deux apports assurés conjointement par Lohas, la holding de Pierre Bastid, et par Sante Holdings, autre actionnaire historique de Carmat.
La justice ayant fixé la date d'entrée en jouissance au 1er décembre 2025, les activités de l'entreprise se poursuivent et sont désormais opérées par Carmat SAS, la société par actions simplifiée créée pour les besoins de la reprise et contrôlée par Lohas.
Dans un communiqué, Carmat souligne toutefois que la poursuite de ses activités entraînera malgré tout la liquidation judiciaire de Carmat, ce qui implique que, compte tenu du niveau de passif et des termes de l'offre, il est 'hautement probable' que les actionnaires subiront la perte intégrale de leur investissement, tandis qu'une grande partie de ses créanciers connaîtront une perte très significative pouvant porter sur l'intégralité de leurs créances.
Il est aussi prévu que la liquidation judiciaire entraîne la radiation de ses actions actuellement cotées à la Bourse de Paris.
En attendant, le cours de l'action reste suspendu et il est encore 'hautement probable' que les cotations ne reprendront pas d'ici la radiation prochaine des actions, précise encore Carmat.
Valeurs associées
|0,0990 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
La valeur du jour en Europe Bayer flambe avec une avancée positive dans le litige sur le Roundup (glyphosate)
(AOF) - Bayer (+12,03%, à 34,14 euros) signe, de loin, la meilleure performance de l’EuroStoxx 50 et retrouve des niveaux inédits en bourse depuis la mi-janvier 2024, grâce à des avancées positives concernant les litiges liés aux glyphosate aux Etats-Unis. La société ... Lire la suite
-
Des "rats qui quittent le navire" : Sophie Binet (CGT) mise en examen après sa critique contre les grands patrons
Le mouvement patronal Ethic, à l'origine de la plainte, affirme que "l’ensemble des grands chefs d’entreprise" a été "directement pris à partie" par la responsable syndicale. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a annoncé mardi 2 décembre sa mise en ... Lire la suite
-
Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Sofia et d’autres grandes villes de Bulgarie lundi pour une manifestation anti-gouvernementale, déclenchée par le projet de budget pour 2026. IMAGES
-
Le village des irréductibles gaulois va s'implanter en Allemagne: la Compagnie des Alpes a annoncé mardi la transformation du parc allemand Belantis, acquis en avril, en un parc Astérix, le premier hors de France, à "horizon 2030-2031". Décidée "en accord avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer