La série télévisée "Fallout" explorera l'univers de "New Vegas" dans une deuxième saison

Préparez-vous à retourner dans les terres désolées du désert de Mojave.

La star de "Fallout", Walton Goggins, laisse entendre que la deuxième saison de la série s'inspirera fortement de l'esprit de "Fallout: New Vegas", le spin-off bien-aimé du jeu vidéo.

Goggins, qui joue le flingueur radio-muté The Ghoul, a révélé que l'équipe créative de la série prévoit de s'inspirer du jeu vidéo classique en introduisant un nouveau lot de personnages, de monstres et d'intrigues lorsqu'elle arrivera sur Amazon AMZN.O Prime Video mercredi.

« Elle (la saison 2) honore le jeu et les menaces qu'ils (les créateurs du jeu) apportent à cette expérience », a déclaré Goggins.

Cependant, l'équipe ne se contente pas de copier la formule du jeu.

Pour la scénariste et co-showrunner Geneva Robertson-Dworet, connue pour avoir coécrit le scénario de "Captain Marvel" de Marvel Studios, il était important de "bien faire les choses" lorsqu'il s'agissait de reprendre des éléments du jeu. Elle a rejoué "Fallout: New Vegas" pour trouver des détails amusants à inclure pour les joueurs chevronnés.

"C'est drôle quand on joue, des détails aléatoires comme 'Oh, ce serait amusant d'utiliser cette arme particulière ou de rencontrer cette créature particulière'", a-t-elle déclaré.

Cependant, Robertson-Dworet a choisi de ne pas intégrer trop d'éléments du jeu dans la série.

"Nous voulons toujours nous assurer que nous tenons la main des non-joueurs et que nous ne les submergeons pas avec trop d'histoire, trop de canon et trop de nouvelles technologies", a-t-elle déclaré.

Cette approche a impressionné les acteurs, y compris sa co-star Frances Turner, qui joue le rôle de Barb Howard, la femme de Cooper et cadre supérieure d'une mégacorporation néfaste appelée Vault-Tec.

« Je vois vraiment cela (l'intrigue) comme un mystère », a déclaré Turner.

La deuxième saison de "Fallout" se poursuit dans les terres désolées de l'Amérique post-nucléaire. La goule et Lucy MacLean, une habitante optimiste de la Voûte jouée par l'actrice Ella Purnell, continuent de chercher le père de Lucy, Hank MacLean, joué par Kyle MacLachlan.

Pendant ce temps, Maximus, un chevalier de la Confrérie de l'Acier, joué par Aaron Moten, doit surmonter de nouveaux obstacles au sein de sa faction.

La série est basée sur le jeu vidéo de rôle de 1997 développé par Interplay Productions, qui a donné naissance à neuf jeux principaux de la franchise Fallout, dont "Fallout 76" et "Fallout 4", ainsi qu'à des spin-offs comme "Fallout: New Vegas" et "Fallout 3".