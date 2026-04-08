La SEC américaine nomme un avocat de Gibson Dunn au poste de directeur de l'application des lois

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* La SEC a fait appel à David Woodcock, ancien fonctionnaire de la SEC et avocat d'ExxonMobil

* David Woodcock a précédemment dirigé le bureau de la SEC à Fort Worth

* L'unité de la SEC chargée de l'application des lois se remet de l'exode du personnel et de la démission soudaine du directeur

(Mise à jour avec une nouvelle déclaration du président de la SEC au paragraphe 10, paragraphes de réaction 12-13) par Chris Prentice

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a choisi David Woodcock, un avocat de Gibson Dunn et un ancien fonctionnaire de l'agence, pour être son prochain directeur de l'application des lois, après que le plus haut responsable de l'autorité de régulation a brusquement démissionné le mois dernier .

David Woodcock, associé du cabinet Gibson, Dunn & Crutcher à Dallas, au Texas, rejoindra la SEC pour diriger cette division de plus de 1 000 personnes à partir du 4 mai, a indiqué la SEC dans un communiqué. Il remplacera Margaret Ryan, qui a démissionné six mois seulement après son entrée en fonction, après s'être opposée aux dirigeants de l'agence au sujet de l'orientation du programme d'application de la loi, avait précédemment rapporté Reuters .

Reuters a été le premier à signaler la nomination de David Woodcock.

David Woodcock est un avocat de longue date spécialisé dans les valeurs mobilières qui a dirigé le bureau régional de la SEC à Fort Worth, au Texas, de 2011 à 2015, où il a contribué à la création d'un groupe de travail visant à éradiquer les fautes en matière de comptabilité et d'information financière, a déclaré la SEC.

Après avoir quitté la SEC, David Woodcock a travaillé chez Jones Day et ExxonMobil avant de rejoindre Gibson Dunn, où il est coprésident du groupe de pratique sur l'application des lois sur les valeurs mobilières, selon son profil LinkedIn et celui de son cabinet d'avocats.

"Je m'engage à diriger la division avec le plus haut niveau de professionnalisme et de rigueur afin de mettre en œuvre la vision du président et de garantir l'intégrité de nos marchés financiers", a déclaré David Woodcock dans un communiqué.

Il avait été pressenti pour ce poste l'année dernière, ont déclaré à Reuters deux sources au fait du dossier. Le président de la SEC, Paul Atkins, a finalement choisi Margaret Ryan, une juge militaire conservatrice ayant peu d'expérience en matière de droit des valeurs mobilières. Margaret Ryan voulait être plus agressive dans la poursuite des accusations de fraude et d'autres fautes, y compris dans les affaires qui touchaient l'entourage du président, mais elle s'est heurtée à la résistance de Paul Atkins et d'autres hauts responsables politiques républicains, a rapporté Reuters .

La division chargée de l'application de la loi à la SEC, le principal organisme de réglementation des marchés américains, a été touchée par des réductions de personnel et une réorganisation sous la deuxième administration du président Donald Trump . Quelque 18 % du personnel de la SEC chargé de l'application des lois a quitté l'organisation au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en septembre, selon un récent rapport du gouvernement .

Sous Trump, la SEC a remanié son programme d'application, rejetant de nombreuses affaires très médiatisées contre des sociétés de crypto-monnaies, notamment Coinbase et Binance, et s'éloignant des grandes affaires d'entreprise avec des pénalités abruptes.

"Je suis incroyablement heureux que David rejoigne la SEC à ce moment critique, alors que nous continuons à nous concentrer sur les types d'inconduite qui infligent le plus grand préjudice aux investisseurs", a déclaré Paul Atkins, président de la SEC, dans le communiqué.

Le changement de position de la SEC en matière d'application de la loi a contribué à une baisse de l'activité , la SEC ayant intenté plus de 20 % d'actions en moins au cours de l'exercice 2025 par rapport à l'année précédente.

David Woodcock, qui est bien connu du personnel de la SEC, tant pour son travail au sein de l'agence que pour la défense de clients dans le cadre d'enquêtes, sera en mesure de démarrer rapidement, a déclaré Jessica Magee, une avocate qui a travaillé avec le nouveau directeur de l'application de la loi au bureau de la SEC à Fort Worth.

"David trouvera un bon équilibre entre la compréhension et le soutien du personnel chargé de l'application de la loi, et le fait de lui demander des comptes pour s'assurer qu'il ouvre et travaille sur des affaires qui méritent d'être examinées", a-t-elle déclaré. "Je pense qu'il sera une force stabilisatrice."