La SEC américaine met fin à une enquête de quatre ans sur la startup Faraday Future, spécialisée dans les véhicules électriques, sans prendre de mesures

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La startup de véhicules électriques Faraday Future FFAI.O a déclaré dimanche que la Securities and Exchange Commission américaine avait conclu son enquête sur la société sans prendre de mesures à son encontre.

La clôture de l'enquête aidera la société californienne à rechercher des financements et des partenariats stratégiques, après que les problèmes de conformité rencontrés au cours de l'enquête ont rendu difficile la collaboration avec les principales banques et les investisseurs, a déclaré la société.

Faraday Future avait précédemment indiqué que l'enquête portait sur certaines questions relatives à son financement PIPE de 2021 et à des transactions liées au SPAC, et que la SEC avait émis des avis à l'intention de l'entreprise et de certains cadres.

En mars 2022, la SEC a cité à comparaître certains membres de l'équipe de direction de Faraday Future dans le cadre d'une enquête sur les déclarations inexactes faites à ses investisseurs après son introduction en bourse l'année précédente.

Un examen interne effectué en février 2022 a mis en évidence certaines déclarations inexactes, et la société a réduit les salaires de base de Carsten Breitfeld, alors directeur général, et du fondateur Jia Yueting, en leur demandant de rendre compte à la présidente exécutive Susan Swenson.