La SEC américaine abandonne son enquête de quatre ans sur la startup Faraday Future, selon TechCrunch

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La Securities and Exchange Commission (SEC) a clos son enquête sur la startup de véhicules électriques Faraday Future FFAI.O , bien que le personnel de la SEC chargé du dossier ait recommandé l'an dernier une action coercitive, a rapporté TechCrunch dimanche, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.