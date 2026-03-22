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La SEC américaine abandonne son enquête de quatre ans sur la startup Faraday Future, selon TechCrunch
information fournie par Reuters 22/03/2026 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Securities and Exchange Commission (SEC) a clos son enquête sur la startup de véhicules électriques Faraday Future FFAI.O , bien que le personnel de la SEC chargé du dossier ait recommandé l'an dernier une action coercitive, a rapporté TechCrunch dimanche, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

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