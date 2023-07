La SCPI Eurovalys dépasse le milliard d’euros de capitalisation

(AOF) - Lancée en juillet 2015, Eurovalys, la SCPI de référence sur l’investissement immobilier en Allemagne, a franchi la barre du milliard d’euros de capitalisation le 30 juin 2023. Ce seuil atteint permet à Eurovalys de se hisser parmi les 25 SCPI les plus importantes du marché et confirme ainsi la pertinence de la stratégie développée par Advenis REIM : proposer aux épargnants français des solutions d'épargne immobilières paneuropéennes innovantes et diversifiées.

Depuis son lancement il y a 8 ans, en 2015, la SCPI Eurovalys s'est imposée comme un véhicule d'investissement immobilier de premier plan.