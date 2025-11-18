La Saba de Weinstein vend des dérivés de crédit sur Big Tech, alors que les risques liés à l'IA augmentent, selon une source

Saba vend des dérivés de crédit pour se prémunir contre les risques liés aux valeurs technologiques, selon une source

Vente de CDS Oracle, Microsoft, Meta, Amazon, Google

Les actions liées à l'IA ont été vendues au cours des dernières semaines

La société Saba Capital Management de Boaz Weinstein a vendu des dérivés de crédit au cours des derniers mois à des prêteurs qui cherchaient une protection sur les grands noms de la technologie comme Oracle et Microsoft, en raison des préoccupations concernant la frénésie d'investissement dans l'IA financée par la dette, a déclaré une source à Reuters.

Les banques ont cherché à protéger leur exposition aux pertes potentielles en achetant des swaps de défaut de crédit (CDS) au gestionnaire de fonds spéculatif américain, connu pour son pari gagnant contre le trader de JPMorgan Chase JPM.N surnommé la "baleine de Londres", a déclaré la personne.

Si la valeur de l'assurance-crédit augmente en même temps que le risque perçu de défaillance d'une entreprise, les prix actuels indiquent que ces risques sont encore faibles par rapport à d'autres secteurs.

Saba a vendu aux banques des CDS sur Oracle ORCL.N , Microsoft MSFT.O , Meta META.O , Amazon AMZN.O et Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, a déclaré la source, qui avait une connaissance directe des transactions.

Certains grands gestionnaires d'actifs, dont un fonds de crédit privé, étaient également désireux d'acheter le produit, a ajouté la source.

Microsoft et Oracle se sont refusés à tout commentaire. Meta, Google et Amazon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

LES BANQUES CHERCHENT À SE PROTÉGER ALORS QUE LES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES ACCUMULENT LES DETTES

Cette évolution met en lumière les efforts déployés pour se prémunir contre l'explosion de la valeur des entreprises d'intelligence artificielle et leur endettement croissant. Elle met également en évidence les craintes que, si l'enthousiasme actuel pour l'IA s'avère être une bulle, tout éclatement se répercuterait sur les marchés boursiers comme une correction brutale, ce qui nuirait à l'économie.

Cette personne a déclaré que c'était la première fois que Saba vendait une protection de couverture sur certaines entreprises et la première fois que les banques demandaient ce type d'opération au fonds spéculatif.

Selon la source, les sociétés financières cherchaient à se protéger contre l'endettement qui s'accumule dans les bilans des entreprises, qui empruntent massivement pour financer leurs projets d'intelligence artificielle, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars.

Selon une note de Goldman Sachs publiée vendredi, les opérations sur dérivés d'actions ont également fait l'objet d'une demande accrue de la part des clients en vue d'une protection contre le secteur.

"Il s'agit en partie d'une inquiétude concernant l'offre d'obligations d'entreprises liées à l'IA au cours des prochains trimestres après une augmentation surprise au cours des dernières semaines", a déclaré Jim Reid de la Deutsche Bank dans une note publiée lundi, s'exprimant de manière générale sur le marché des CDS liés à la technologie.

"Toutefois, il semble qu'ils soient également utilisés comme couverture générale pour toutes sortes de positions positives en matière d'IA."

LES RISQUES SONT FAIBLES PAR RAPPORT À D'AUTRES SECTEURS, MALGRÉ LES INQUIÉTUDES LIÉES À LA BULLE SPÉCULATIVE

Si, en fin de compte, les CDS sont destinés à verser des indemnités en cas de faillite d'une entreprise, les produits dérivés eux-mêmes prennent de la valeur à mesure que la santé économique de l'entreprise se dégrade.

Les CDS d'Oracle et d'Alphabet se négocient à leur plus haut niveau depuis deux ans, tandis que les données de S&P Global montrent que les contrats de ce type pour Meta et Microsoft ont bondi ces dernières semaines. Les données relatives aux CDS de Meta n'étaient disponibles que depuis la fin octobre, selon S&P.

Bien que les contrats de CDS pour les grands noms de la technologie aient augmenté, les analystes notent que les niveaux actuels sont inférieurs à ceux de certaines entreprises de qualité dans d'autres secteurs.

Les spreads des CDS à cinq ans pour Oracle ont atteint plus de 105 points de base la semaine dernière, tandis qu'Alphabet et Amazon se sont échangés autour de 38 points de base et Microsoft autour de 34 points de base, selon les données de S&P.

Les emprunts des "hyperscalers" - essentiellement les grandes entreprises de technologie de l'IA - ont explosé ces dernières semaines. Meta a levé 30 milliards de dollars de dette le mois dernier. Oracle a levé 18 milliards de dollars en septembre. Alphabet , propriétaire de Google, a également fait appel au marché.

En fait, plus du double de la moyenne annuelle d'émission d'obligations IG du secteur a été lancé sur le marché rien qu'en septembre et en octobre, selon les données de BofA.

Société Générale a toutefois noté mardi que les écarts de rendement des obligations sont toujours inférieurs à l'ensemble des crédits de qualité, tandis que d'autres, comme Citi, soulignent les bilans sains des entreprises de grande taille.

Dans son rapport hebdomadaire "flow show" de vendredi, Michael Hartnett, chef de la stratégie d'investissement de Bank of America, a déclaré: "La meilleure position courte est sur les obligations d'entreprise des hyperscalers de l'IA."