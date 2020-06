Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Russie soutient le plan égyptien pour la paix en Libye Reuters • 08/06/2020 à 13:45









MOSCOU, 8 juin (Reuters) - Le ministère russe des Affaires étrangères a estimé lundi que la nouvelle initiative de paix pour la Libye proposée par l'Egypte devrait être le principal forum de discussions pour décider de l'avenir du pays. Pour Moscou, ce plan global pourrait fournir une base pour des négociations entre les parties belligérantes en Libye. La Russie, l'Egypte et les Emirats arabes unis soutiennent l'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar, qui a subi une série de revers sur le terrain la semaine dernière, signant la fin de son offensive lancée au printemps 2019 contre Tripoli, où siège le gouvernement libyen d'entente nationale (GEN), reconnu par la communauté internationale. Le plan présenté samedi par le président égyptien Abdel Fattah al Sissi propose notamment la création d'un conseil élu, l'instauration d'un cessez-le-feu à partir de ce lundi 8 juin, ainsi qu'un appel à des négociations à Genève. (Maxim Rodionov, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

