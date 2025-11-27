La Roumanie va acheter des systèmes de défense Mistral à la France

Le ministère roumain de la Défense a déclaré jeudi qu'il allait acheter des systèmes français de défense aérienne Mistral pour plus de 626 millions d'euros, dans le cadre d'un accord d'achat conjoint avec plusieurs autres États de l'Union européenne (UE).

Le ministère a déclaré avoir signé mardi un accord avec le ministère français de la Défense pour l'achat de 231 systèmes portables de défense aérienne (MANPADS) Mistral - construits par le fabricant de missiles MBDA - et de 934 missiles. Cet accord comprend également la formation, les simulateurs et la logistique.

La date de livraison de l'équipement n'a pas été précisé. Bucarest a approuvé le plan d'acquisition pour la première fois en 2022.

La Roumanie, pays membre de l'UE et de l'Otan, partage une frontière de 650 km avec l'Ukraine. Des drones ont violé son espace aérien et des fragments sont tombés sur son territoire à plusieurs reprises depuis que la Russie a commencé à attaquer l'Ukraine de l'autre côté du Danube.

Les défenses aériennes roumaines comprennent actuellement des avions de chasse F-16, des systèmes Patriot, des lance-roquettes HIMARS de Lockheed Martin, des missiles sol-air sud-coréens de courte portée Chiron et des canons antiaériens allemands Gepard.

Bucarest souhaite également s'associer à Kyiv pour construire des drones dans le cadre d'un nouveau mécanisme de financement de la défense de l'Union européenne.

La Roumanie est également sur le point de déployer le nouveau système anti-drones Merops fourni par les États-Unis, ont déclaré des responsables roumains et américains de la défense.

(Rédigé par Luiza Ilie ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)