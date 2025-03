La Riksbank ne modifie pas sa politique monétaire

(AOF) - La Banque centrale de Suède a décidé de maintenir le taux directeur inchangé à 2,25 % et estime qu'il restera à ce niveau à l'avenir. " Malgré les fortes turbulences mondiales, les perspectives d'inflation et d'activité économique en Suède devraient rester globalement intactes ", précise l'institution. Selon la Riksbank, l'inflation devrait se situer entre 2 et 3 % cette année, puis diminuer et se stabiliser à un niveau proche de l'objectif d'environ 2 %.