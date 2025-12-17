La retransmission des Oscars passera d'ABC à YouTube en 2029

(Mises à jour: informations complémentaires sur les audiences de l'émission et la déclaration de l'académie)

La cérémonie annuelle de remise des Oscars quittera le réseau ABC DIS.N pour YouTube

GOOGL.O à partir de 2029 et sera diffusée en direct et gratuitement dans le monde entier, ont annoncé les organisateurs mercredi.

ABC, propriété de Walt Disney, diffuse depuis des décennies les Oscars, la plus haute distinction de l'industrie cinématographique . Les taux d'audience de cette émission, comme de toutes les autres cérémonies de remise de prix à Hollywood, ont baissé à mesure que le public se tournait vers les plateformes de diffusion en continu.

La cérémonie des Oscars 2025 en mars a attiré 19,7 millions de téléspectateurs américains , un record en cinq ans, mais bien en deçà de l'audience la plus importante de la cérémonie, qui était de 57 millions en 1998.

YouTube fournira des sous-titres et des pistes audio en plusieurs langues afin de rendre le spectacle accessible à un public mondial, selon un communiqué de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences et de YouTube. L'accord débutera avec la cérémonie des Oscars de 2029 et se poursuivra jusqu'en 2033.