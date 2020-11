Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La réponse de Suez ne change rien à la détermination de Veolia - Frérot Reuters • 05/11/2020 à 11:10









PARIS, 5 novembre (Reuters) - La réponse de Suez SEVI.PA aux dernières propositions de Veolia ne change rien à la détermination du groupe à concrétiser son projet de rachat, a déclaré jeudi Antoine Frérot, PDG de Veolia VIE.PA , lors d'une conférence de presse téléphonique. Suez a annoncé jeudi avoir une nouvelle fois fermement rejeté le projet de rachat du groupe porté par son concurrent en pointant les incertitudes et les risques qui l'entourent malgré les dernières propositions de son prétendant. Cette nouvelle mise au point intervient après la proposition de Veolia - déjà premier actionnaire de Suez avec 29,9% des titres acquis auprès d'Engie - de déposer une offre d'achat sur le solde du capital dès que le conseil de sa cible aura donné son aval à ce projet et aura désactivé le dispositif empêchant la cession de l'activité Eau en France. (Benjamin Mallet édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.17% SUEZ Euronext Paris +0.47% VEOLIA Euronext Paris +2.45%