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La réorganisation de TomTom stimule le bénéfice d'exploitation au premier trimestre
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 09:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le transfert d'actions au paragraphe 3.) par Mathias de Rozario

Le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique TomTom TOM2.AS a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le premier trimestre 2026 malgré un chiffre d'affaires en baisse, à la suite d'une réorganisation interne.

Son bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) s'est élevé à 13,8 millions d'euros (16,3 millions de dollars), au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 7 millions d'euros dans un consensus fourni par la société et du résultat de l'année dernière de 5,7 millions d'euros.

Les actions de TomTom cotées à Amsterdam ont augmenté de 2,8% à 0735 GMT. TomTom a déclaré que la croissance des bénéfices était due à une marge plus élevée et à des dépenses d'exploitation plus faibles après avoir achevé une réorganisation l'année dernière.

"Nous sommes sortis d'une situation d'investissements importants dans une nouvelle plateforme de cartographie (...) et cela nous a permis de simplifier et de rationaliser notre organisation", a déclaré à Reuters le directeur général sortant et cofondateur Harold Goddijn.

En juin 2025, l'entreprise a annoncé 300 suppressions d'emplois dans le cadre de la réorganisation et de l'adoption de l'intelligence artificielle. La société, qui compte parmi ses clients Microsoft MSFT.O , Uber UBER.N et Volkswagen VOWG.DE , a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires, car un glissement attendu entre les anciens et les nouveaux contrats devrait avoir un effet négatif cette année.

Le chiffre d'affaires trimestriel a chuté à 129,2 millions d'euros, conformément à l'estimation moyenne des analystes de 130 millions d'euros, contre 140,4 millions d'euros en 2025.

"En 2025, nous avons enregistré un nombre record de commandes dans le secteur automobile, ce qui se traduira par une croissance du chiffre d'affaires en 2027 et 2028", a déclaré M. Goddijn.

TomTom a confirmé ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2026, M. Goddijn ayant déclaré que le groupe voyait d'autres opportunités de gains d'efficacité liés au développement de logiciels.

(1 $ = 0,8469 euros)

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