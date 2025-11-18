La rémunération des dirigeants du CAC 40 recule de 9% en 2024, à 6,5 millions d'euros en moyenne

( AFP / ERIC PIERMONT )

La rémunération moyenne des grands patrons des entreprises du CAC 40 a baissé de 9% en 2024 par rapport à 2023, d'après un rapport publié mardi 18 novembre par le cabinet Proxinvest. Si la moyenne se situe à 6,5 millions d'euros par dirigeant, la rémunération médiane atteint, elle, "son plus haut niveau historique depuis la (première) publication du rapport Proxinvest", à environ 5,6 millions d'euros, en augmentation de 5% par rapport à 2023. Cela signifie que la moitié des patrons du CAC 40 gagnent plus de 5,6 millions d'euros par an.

Le SBF 120, l'indice élargi qui regroupe les 120 plus grosses entreprises cotées à Paris, y compris celle du CAC 40, connaît également une baisse de la rémunération totale moyenne des dirigeants, de 4%, à 4,2 millions d'euros. La médiane est quant à elle en hausse de 8%, à 3,4 millions d'euros, son "deuxième plus haut niveau historique".

Proxinvest observe cette année un moindre respect de son plafond de "rémunération maximale socialement acceptable" , fixé à 5,7 millions d'euros, parmi les patrons du SBF120 : 26 dirigeants le dépassent, contre 22 en 2023.

Le PDG d'EssilorLuxottica, Francesco Milleri, prend la tête du classement avec une rémunération totale de 23,1 millions d'euros en 2024, qui a plus que doublé comparé à 2023. Vient ensuite Cyrille Bolloré, PDG du groupe du même nom et fils du milliardaire Vincent Bolloré, avec 15,7 millions d'euros pour 2024, puis Pascal Daloz, directeur général de Dassault Systèmes depuis janvier 2024 (15,5 millions d'euros sur l'année).

Rémunération fixe en hausse, bonus en baisse

Sa rémunération est plus faible que son prédécesseur, Bernard Charlès, qui avait bénéficié de larges attributions d'actions par la famille Dassault, d'après les explications de Proxinvest lors d'une conférence de presse en ligne.

En 2023, Bernard Charlès était le dirigeant le mieux payé avec une rémunération totale de 46,8 millions d'euros.

Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies occupe lui la quatrième place du classement 2024 avec une rémunération totale de 10,6 millions d'euros.

Proxinvest relève également des changements dans la structure des rémunérations : la rémunération fixe moyenne est en hausse et les bonus, en baisse.

La méthodologie du rapport Proxinvest prend en compte "l'ensemble des formes de rémunération des dirigeants attribuées au titre de l'exercice 2024" : salaire fixe, bonus, options, actions, indemnités de départ, primes de bienvenue...