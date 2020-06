Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La reine Elizabeth II diffuse sa première visioconférence publique Reuters • 11/06/2020 à 14:31









LONDRES, 11 juin (Reuters) - La reine Elizabeth II a pris part à sa première visioconférence publique pour marquer la semaine des personnels soignants: une première pour la monarque britannique en 68 ans de règne. Elizabeth II et sa fille Anne ont parlé à quatre soignants qui ont la responsabilité principale de s'occuper des membres de la famille royale. Les soignants ont parlé de leurs expériences et de leur vie pendant l'épidémie de nouveau coronavirus, ainsi que des défis causés par la crise sanitaire. "Il est intéressant d'écouter toutes vos histoires et vos témoignages", a dit la reine de 94 ans. "Je suis très impressionnée par ce que vous avez déjà réalisé. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui." La vidéo a été diffusée jeudi à l'occasion de la semaine des personnels soignants. Elle souligne les sacrifices consentis par environ 7 millions de soignants non rémunérés au Royaume-Uni, dont beaucoup ont dû assumer des rôles supplémentaires pendant le confinement dû à l'épidémie de COVID-19. Une autre première a eu lieu en avril quand le palais de Buckingham a diffusé un message téléphonique enregistré par Elizabeth II pour remercier les soignants pour leur travail pendant la pandémie. (Michael Holden, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

