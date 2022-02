La qualité des résultats préliminaires de l'Ikoniscope20 obtenus avec l'école de médecine de l'UConn dans la détection de cellules rares ressortent supérieurs aux standards de référence en immuno-oncologie

Pour recevoir toute l'information financière d'Ikonisys en temps réel, faites-en la demande par mail à ikonisys@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



• L'Ikoniscope20 assure les fonctions de surveillance immunitaire de manière plus efficace, plus simple et plus compétitive que les cytomètres en flux conventionnels (CMF), l'outil de référence utilisé pour la détection des cellules rares



• L'Ikoniscope20 détecte les cellules rares avec un ratio supérieur à celui des cytomètres en flux, fournissant également des informations morphologiques détaillées des cellules grâce à ses images de haute qualité



• La surveillance des réponses immunitaires chez les patients atteints de cancer est un besoin croissant en raison des nouveaux traitements d'immunothérapie récemment approuvés



• Ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles opportunités de commercialisation de l'Ikoniscope20, en tant que meilleure alternative au cytomètre en flux