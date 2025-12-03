La production manufacturière américaine est restée stable en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La production industrielle américaine est restée inchangée en septembre, l'activité manufacturière restant limitée par les droits de douane sur les importations.

La stagnation de la production manufacturière signalée par la Réserve fédérale mercredi fait suite à un gain non révisé de 0,1 % en août. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que la production du secteur, qui représente 10,1% de l'économie, augmenterait de 0,1%. La production des usines a augmenté de 1,5 % d'une année sur l'autre en septembre.

La production manufacturière a augmenté à un taux annualisé de 1,3 % au troisième trimestre, ce qui représente un ralentissement par rapport au rythme de 2,4 % enregistré entre avril et juin.

Le rapport a été retardé par la fermeture record de 43 jours du gouvernement. L'industrie manufacturière a été paralysée par les droits de douane radicaux du président Donald Trump, mais une augmentation des dépenses en matière d'intelligence artificielle a soutenu d'autres industries.

Donald Trump a défendu les droits de douane comme étant nécessaires pour relancer une base industrielle américaine en déclin depuis longtemps, bien que les économistes soutiennent que cet effort ne peut pas être accompli dans un court laps de temps, citant les coûts élevés de production et de main-d'œuvre comme l'un des défis à relever.

Une enquête de l'Institute for Supply Management a montré lundi que l'indice PMI de l'industrie manufacturière s'est contracté pour le neuvième mois consécutif en novembre, les droits de douane continuant d'être cités comme une contrainte dans tous les secteurs d'activité.

La production de véhicules à moteur et de pièces détachées a diminué de 2,2 % en septembre, après un rebond de 3,0 % en août. La production manufacturière durable a légèrement augmenté de 0,1 %. La production manufacturière non durable a baissé de 0,1 %. La production minière est restée inchangée après avoir augmenté de 0,4 % en août.

La production des services publics a rebondi de 1,1 %. Ce rebond fait suite à une baisse de 3,0 % en août. La production industrielle globale a augmenté de 0,1 % après avoir baissé de 0,3 % en août. La production industrielle a augmenté de 1,6 % en glissement annuel. Elle a augmenté de 1,1 % au troisième trimestre.

Le taux d'utilisation des capacités du secteur industriel, qui mesure le degré d'utilisation des ressources par les entreprises, est resté inchangé à 75,9 % en septembre. Il est inférieur de 3,6 points de pourcentage à sa moyenne pour la période 1972-2024. Le taux d'exploitation du secteur manufacturier est passé de 75,6 % en août à 75,5 %. Il se situe à 2,7 points de pourcentage en dessous de sa moyenne à long terme.