La production industrielle en France a rebondi en février

(AOF) - En février 2025, la production rebondit sur un mois dans l’industrie manufacturière (+1,4 % après ‑0,5 % en janvier 2025) et dans l’ensemble de l’industrie (+0,7 % après ‑0,5 %), indique l'Insee ce vendredi. Elle rebondit dans la fabrication d'" autres produits industriels " (+1,2 % après ‑0,4 %) et plus fortement dans la fabrication de biens d'équipement (+3,1 % après ‑3,2 %). Elle accélère dans les matériels de transport (+3,2 % après +1,1 %) : elle rebondit dans les " autres matériels de transport " (+4,1 % après ‑2,4 %) et ralentit dans l'industrie automobile (+1,8 % après +7,2 %).

À l'opposé, elle baisse de nouveau dans les industries extractives, énergie, eau (‑2,2 % après ‑0,1 %), la cokéfaction et le raffinage (‑6,9 % après ‑2,1 %) et les industries agro-alimentaires (‑0,2 % après ‑0,1 %).