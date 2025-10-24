La prime de l'aluminium au Japon pour le quatrième trimestre est fixée à 86 dollars la tonne, soit une baisse de 20 % par rapport au troisième trimestre -sources

Le quatrième trimestre marque la troisième baisse trimestrielle consécutive

Les offres initiales des producteurs se situaient entre 98 et 103 dollars la tonne

La baisse est due à la faiblesse de la demande intérieure et à l'importance des stocks

(Ajoute des commentaires et des détails aux paragraphes 4 à 11) par Yuka Obayashi

La prime pour les expéditions d'aluminium aux acheteurs japonais pour la période d'octobre à décembre a été fixée à 86 dollars par tonne métrique , soit une baisse de 20 % par rapport au trimestre précédent, reflétant la faiblesse de la demande, ont déclaré cinq sources directement impliquées dans les négociations sur les prix.

Ce chiffre est inférieur aux 108 dollars par tonne payés au cours du trimestre juillet-septembre et marque une troisième baisse trimestrielle consécutive.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de métal léger et les primes PREM-ALUM-JP pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au prix au comptant CMAL0 de la Bourse des métaux de Londres (LME) constituent la référence pour la région.

Les négociations sur les prix entre les acheteurs japonais d'aluminium et les producteurs mondiaux tels que Rio Tinto

RIO.L , RIO.AX et South32 S32.AX , ont commencé début septembre et devaient se terminer à la fin du mois. Mais elles se sont prolongées plus longtemps que d'habitude , les deux parties s'efforçant de combler un écart important.

Les producteurs ont initialement offert des primes de 98 à 103 dollars par tonne pour le trimestre octobre-décembre, soit une baisse de 5 à 9 % par rapport au trimestre précédent.

Un producteur a ensuite réduit son offre à 97 dollars, mais les acheteurs ont insisté pour obtenir des niveaux de 80 dollars, citant des primes au comptant de 70 dollars.

Les producteurs ont finalement trouvé un compromis à 86 dollars cette semaine, et les acheteurs ont accepté, même si leurs offres étaient restées dans la fourchette basse des 80 dollars, a déclaré une source d'un fabricant japonais.

"La demande intérieure est restée faible, en particulier pour les matériaux de construction", a déclaré la source, ajoutant que les stocks élevés ont également maintenu les offres dans les 80 dollars.

Les stocks d'aluminium dans les trois principaux ports japonais AL-STK-JPPRT ont atteint 341 300 tonnes à la fin du mois de septembre, soit une hausse de 1,8% par rapport au mois précédent, selon la maison de commerce Marubeni 8002.T .

"Nous avons réduit nos offres pour refléter la lenteur de la demande et répondre aux voix des acheteurs", a déclaré une source du producteur, notant que les vendeurs ont attendu des niveaux plus élevés jusqu'à la semaine dernière, alors que l'augmentation des primes aux États-Unis et en Europe devrait resserrer les approvisionnements en Asie.

Les sources ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de la question.