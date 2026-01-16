La prime d'aluminium du premier trimestre au Japon a plus que doublé pour atteindre 195 dollars par tonne sur fond de craintes d'une pénurie de l'offre, selon des sources

La prime du premier trimestre marque la première hausse trimestrielle depuis un an

La forte augmentation reflète les craintes d'un resserrement de l'offre

Elle est inférieure aux offres de second tour, mais supérieure à certaines offres initiales

La prime pour les expéditions d'aluminium aux acheteurs japonais pour la période de janvier à mars a été fixée à 195 dollars par tonne métrique, soit une augmentation de 127% par rapport au trimestre précédent, reflétant les craintes d'un resserrement de l'offre, ont déclaré cinq sources directement impliquées dans les négociations sur les prix.

Les dernières négociations trimestrielles sur les prix ont commencé début décembre entre les acheteurs japonais et les producteurs, dont Rio Tinto RIO.AX , RIO.L et South32

S32.AX . Les négociations se terminent généralement avant le début du trimestre suivant, mais ce cycle s'est prolongé jusqu'au début de la nouvelle année en raison de l'écart important entre les acheteurs et les vendeurs, ont déclaré les sources.

Laprime de janvier-mars est nettement plus élevée que les 86 dollars par tonne payés au cours du trimestre octobre-décembre et marque la première augmentation trimestrielle depuis un an. Elle est inférieure aux offres de deuxième tour des producteurs, qui se situent entre 210 et 225 dollars par tonne , mais supérieure à certaines offres initiales, qui se situent entre 190 et 203 dollars par tonne.

Le Japon est l'un des principaux importateurs asiatiques de métal léger et les primes PREM-ALUM-JP pour les expéditions de métal primaire qu'il accepte de payer chaque trimestre par rapport au London Metal Exchange (LME) cash price CMAL0 constituent la référence pour la région.

L'augmentation de la prime reflète les inquiétudes concernant le resserrement de l'offre, en particulier avec la décision de South32 de mettre en veilleuse l'usine d'aluminium Mozal au Mozambique en mars, n'ayant pas réussi à obtenir un accord de fourniture d'énergie avec le gouvernement, ont déclaré les sources.

Malgré la faiblesse de la demande au Japon, les primes au comptant ont augmenté pour atteindre environ 170 dollars la tonne en raison des inquiétudes concernant l'offre, selon une source d'une maison de commerce.

"La demande intérieure au Japon est restée stable au cours de l'année écoulée, mais avec l'augmentation des primes à l'étranger et l'annonce de l'arrêt de la production de Mozal, nous avons déclaré que nous ne pourrions pas expédier de métal en Asie si les primes n'augmentaient pas", a déclaré une deuxième source chez un producteur.

"Les acheteurs se sont fortement opposés à des prix de l'ordre de 200 dollars, de sorte que, pour éviter des négociations prolongées, nous avons opté pour des prix de l'ordre de 190 dollars", a ajouté la source.

Les sources ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de la question.