"La pression monte sur la BoE pour qu'elle commence à assouplir sa politique" (Schroders )

(AOF) - "La BoE, la Fed et la Banque centrale européenne BCE ont toutes maintenu leurs taux ce mois-ci. Et, à la suite des résultats de leurs réunions de fixation des taux, les marchés s'attendent désormais à ce que les trois banques réduisent leurs taux en juin", souligne Azad Zangana, Senior European Economist and Strategist de la société de gestion d’actifs Schroders. Il rappelle que l'inflation annuelle au Royaume-Uni, mesurée par l'indice des prix à la consommation, est passée d'un pic de 11,1 % en octobre 2022 à 3,4 % en février.

Il s'agit du taux d'augmentation des prix le plus faible depuis septembre 2021.

Et Azad Zangana de poursuivre : "L'économie britannique étant en récession, la pression monte sur la BoE pour qu'elle commence à assouplir sa politique. Le langage du comité de politique monétaire est passé d'un signal indiquant que les taux d'intérêt resteraient élevés plus longtemps, et essentiellement en suspens pendant une période prolongée, à un signal indiquant que les taux d'intérêt peuvent baisser, mais qu'ils restent restrictifs".