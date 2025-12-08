La présidente du conseil d'administration de Ben & Jerry's n'envisage pas de démissionner alors que la pression monte de la part de l'unité Unilever

Mme Mittal affirme que l'audit vise à la discréditer

Un audit révèle des lacunes dans la gouvernance de la Fondation Ben & Jerry's

Unilever accusé de saper l'autorité du conseil d'administration de Ben & Jerry's

Il ne s'agit pas d'individus, affirme Magnum Ice Cream

La présidente du conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner alors qu'Unilever

ULVR.L lui met la pression avant la scission publique de sa division de crèmes glacées Magnum, qui inclura la marque basée dans le Vermont. Magnum, une division de longue date du conglomérat de biens de consommation, a déclaré le mois dernier que la présidente, Anuradha Mittal, "ne répond plus aux critères " pour servir après des enquêtes internes, sans fournir plus de détails.

Magnum MICC.N sera cotée sur Euronext lundi et hérite d'une querelle d'entreprise de plus en plus profonde entre Unilever et Ben & Jerry's, qui découle de la position de la marque politiquement progressiste sur les territoires palestiniens occupés par Israël.

Un audit de la Ben & Jerry's Foundation, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, dont Mme Mittal est également administratrice, a révélé des lacunes dans les contrôles financiers et la gouvernance. Mme Mittal est présidente du conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's depuis 2018, selon son profil LinkedIn, et administratrice de la fondation depuis 2012, selon son site web.

TENTATIVE DE "SAPER" LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

"Le soi-disant audit de la fondation était une enquête fabriquée - conçue pour tenter de me discréditer", a déclaré Mittal dans son communiqué, affirmant qu'elle ne démissionnerait pas. "Il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'une attaque contre moi en tant que présidente. Il s'agit d'une tentative d'Unilever de saper l'autorité du conseil d'administration lui-même."

Mme Mittal a déclaré qu'elle assumait son rôle de présidente dans le respect de la mission sociale et des responsabilités en matière de qualité des produits confiées au conseil d'administration dans le cadre de l'accord de fusion conclu en 2000 entre Ben & Jerry's et Unilever.

"Il ne s'agit pas d'individus, mais de l'application cohérente de principes et de pratiques de bonne gouvernance dans l'ensemble de la Magnum Ice Cream Company", a déclaré Magnum dans un communiqué lundi.

Magnum a déclaré que l'audit avait été réalisé en préparation de sa scission d'avec Unilever.

Unilever a déclaré qu'elle avait demandé l'audit par souci de bonne gouvernance et que Magnum prenait les mesures appropriées en réponse aux conclusions de l'audit.

En tant qu'unité autonome, Magnum détiendra environ un cinquième du marché mondial des crèmes glacées. L'entreprise a prévenu, dans des documents boursiers, que les actions de Ben & Jerry's pourraient nuire à sa réputation, entraîner des boycotts ou des réclamations de la part d'investisseurs.

Le conseil d'administration indépendant de Ben & Jerry's vise à préserver la mission sociale de la marque, tandis que la fondation, une organisation à but non lucratif distincte basée aux États-Unis, reçoit des millions de dollars de contributions uniquement de la part de l'entreprise, en fonction de la quantité de crème glacée de qualité supérieure vendue.

DES ANNÉES D'AFFRONTEMENTS

Le conseil d'administration a poursuivi Unilever à deux reprises au cours des dernières années, accusant récemment sa société mère de l'avoir censuré à propos de déclarations qu'il souhaitait faire sur la bande de Gaza. Unilever a déclaré que la marque avait évolué vers un plaidoyer unilatéral sur des sujets polarisants.

Dans une déclaration séparée, le conseil d'administration de la fondation a indiqué qu'il avait été informé que la "question centrale non résolue de l'audit est la demande d'Unilever/Magnum qu'Anuradha Mittal... soit démise de ses fonctions d'administratrice de la fondation."

Le rapport indique que Magnum et Unilever continuent à ne pas financer la fondation en dépit des obligations contractuelles et de la coopération de l'organisation avec l'audit.

Magnum a déclaré avoir financé intégralement la fondation pour 2025 et être prêt à le faire à l'avenir, à condition que les administrateurs règlent les problèmes de gouvernance qu'elle a soulevés.

L'avocat du conseil indépendant a ajouté que la gouvernance de la Fondation Ben & Jerry's était la même depuis plus de 20 ans.

"Soit Unilever a dormi au volant pendant plus de 20 ans en déboursant des millions, soit il y a une arrière-pensée", a-t-il déclaré.