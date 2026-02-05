La poussée d'Anthropic en matière d'IA suscite l'inquiétude des analystes quant aux revenus des services informatiques

Les progrès rapides de l'intelligence artificielle, déclenchés en partie par la dernière poussée d'automatisation d'Anthropic, pourraient structurellement éroder les revenus des services d'application à forte marge du secteur informatique, créant des risques de baisse des bénéfices et des valorisations, avertissent les analystes.

Les actions des exportateurs indiens de logiciels .NIFTYIT ont chuté de 0,7 % jeudi, un jour après avoir plongé de 6 % lors de leur pire séance depuis près de six ans, alors que l'automatisation par l'IA des sociétés américaines Anthropic et Palantir a alimenté les craintes de compression des délais des projets et de perturbation du modèle d'entreprise à forte intensité de main-d'œuvre de l'industrie.

Cette faiblesse s'est répercutée à travers les actions mondiales du secteur des technologies de l'information cette semaine, prolongeant une chute plus large des entreprises considérées comme les plus exposées à une perturbation potentielle de l'IA.

"Il y a plus de douleur à venir pour l'informatique indienne", a déclaré Jefferies, ajoutant que les revendications d'Anthropic et de Palantir soulignent comment l'IA pourrait potentiellement éroder les revenus des services d'application pour les entreprises informatiques.

"Les services d'application représentant 40 à 70 % des revenus, les entreprises sont confrontées à des pressions de croissance, et les estimations de croissance consensuelles ne reflètent pas entièrement cette situation, ce qui pose des risques de baisse des valorisations."

DISRUPTION

Les entreprises informatiques indiennes ont intensifié leurs investissements dans l'IA et leurs efforts de requalification, alors même que la faiblesse des dépenses technologiques mondiales, les retards dans la prise de décision des clients et la pression sur les prix ont pesé sur le secteur. Les investisseurs étrangers se sont délestés d'un montant record de 8,5 milliards de dollars d'actions indiennes dans le secteur des technologies de l'information en 2025.

Toutefois, certains analystes ont déclaré que la chute brutale pourrait être exagérée.

JPMorgan a déclaré que si les inquiétudes concernant les perturbations liées à l'IA n'étaient pas sans fondement, il était illogique d'extrapoler le lancement de certains outils pour s'attendre à ce que les entreprises remplacent chaque couche de logiciel d'entreprise critique.

La maison de courtage nationale Kotak Institutional Equities a décrit la baisse comme un cas de "panique abondante pour un petit frémissement".

Parmi les grandes entreprises informatiques, Tata Consultancy Services TCS.NS , Tech Mahindra TEML.NS et LTIMindtree LTIM.NS sont davantage exposées aux services d'application, qui représentent environ 55 % à 60 % de leurs revenus, tandis que HCL Tech HCLT.NS est la moins exposée, avec environ 40 % de son chiffre d'affaires.

Leurs actions ont chuté de 4 % à 7 % mercredi, et ont accentué leurs pertes jeudi.

La maison de courtage Motilal Oswal estime que 9 % à 12 % des revenus du secteur pourraient être éliminés au cours des quatre prochaines années en raison de la perturbation induite par l'IA.

Jefferies s'attend à ce que l'IA pèse sur la croissance des revenus du secteur des technologies de l'information au cours de l'année ou des deux années à venir, arguant que la déflation des revenus des lignes de services traditionnelles fera plus que compenser les gains provenant des opportunités liées à l'IA.

Le sous-indice des technologies de l'information a perdu 17 % depuis le début de l'année 2025, y compris la chute de mercredi, et est en passe de connaître sa pire semaine depuis plus de quatre mois.