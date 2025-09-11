La Pologne restreint le trafic aérien, réunion du Conseil de sécurité vendredi

(Actualisé avec réunion du Conseil de sécurité de l'Onu, déclarations du président polonais et d'Emmanuel Macron)

Le Conseil de sécurité des Nations unies doit se réunir vendredi pour évoquer la violation de l'espace aérien de la Pologne par plusieurs drones présumés russes.

Varsovie a interdit jeudi les vols de drones et introduit des restrictions au trafic aérien le long de ses frontières avec la Biélorussie et l'Ukraine. La veille, la Pologne avait abattu ces drones avec le soutien d'avions de ses alliés de l'Otan, une première pour un pays membre de l'alliance depuis le début de la guerre en Ukraine.

La Russie a déclaré ne pas avoir l'intention de frapper des cibles en Pologne, ajoutant qu'elle ne ferait aucun autre commentaire sur l'incident. Un haut commandant de l'Otan a pour sa part indiqué qu'on ignorait encore si les incursions de drones étaient intentionnelles.

La France a décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale "pour contribuer à la protection de l'espace aérien polonais et du flanc est de l'Europe avec (ses) alliés de l'Otan", a annoncé jeudi soir Emmanuel Macron.

"La sécurité du continent européen est notre priorité absolue. Nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie", a ajouté le président français dans un message publié sur X.

Des avions de chasse polonais F-16, des F-35 néerlandais, des avions de surveillance AWACS italiens et des appareils de ravitaillement en vol de l'Otan ont participé à l'opération visant à abattre les drones dans l'espace aérien polonais dans la nuit de mardi à mercredi.

L'Allemagne a pour sa part indiqué qu'elle étendrait ses opérations de surveillance aérienne au-dessus de la Pologne.

Selon le ministre polonais de la Défense, les Pays-Bas ont en outre annoncé l'envoi de 300 soldats et l'accélération du déploiement de deux batteries de défense aérienne Patriot promises à la Pologne, tandis que la République tchèque pourrait mettre à disposition de Varsovie trois hélicoptères et 100 soldats.

"PROVOCATION"

L'incident a soulevé des questions sur la préparation de l'Otan face aux attaques de drones et a poussé certains dirigeants occidentaux à demander de nouvelles sanctions contre Moscou.

"Cette provocation russe, comme les généraux et nos soldats le savent bien, n'était rien d'autre qu'une tentative de tester nos capacités, notre capacité à réagir", a déclaré jeudi le président polonais Karol Nawrocki à des militaires.

La Slovénie, le Danemark, la Grèce, la France et la Grande-Bretagne, membres du Conseil de sécurité de l'Onu, ont demandé à l'organe de se réunir au sujet de l'incident.

Les restrictions aux trafic aérien imposées jeudi par Varsovie, qui n'affectent pas le transport aérien de passagers, sont entrées en vigueur à 22h00 GMT mercredi et s'appliquent jusqu'au 9 décembre, a déclaré l'Agence polonaise des services de navigation aérienne (PANSA) dans un communiqué.

"À la demande du commandement opérationnel des branches des forces armées (...) des restrictions du trafic aérien seront introduites dans la partie orientale de la Pologne sous la forme de la zone réglementée EP R129", a déclaré l'agence polonaise dans un communiqué publié mercredi en fin de journée.

L'aviation générale, qui comprend principalement les petits avions, les avions de loisir et les hélicoptères, peut opérer pendant la journée à condition d'avoir une radio et un transpondeur, a ajouté PANSA, soulignant que de tels appareils ne peuvent pas voler la nuit.

Les vols ne seront autorisés que jusqu'à une hauteur d'environ 3 km au-dessus du sol. Les vols commerciaux s'effectuent généralement à une altitude supérieure.

INQUIÉTUDES DE L'AVIATION CIVILE

"Ces restrictions ne s'appliquent pas à l'aviation de passagers, car le niveau de restriction est le FL095, c'est-à-dire la zone comprise entre le sol et environ 3 km d'altitude. Cette zone s'étend de 26 à 46 km à l'intérieur des terres, selon l'endroit", indique le communiqué de PANSA.

Du lever au coucher du soleil, les vols dans la zone réglementée sont interdits, à l'exception des aéronefs pilotés qui opèrent conformément à un plan de vol avec les transpondeurs appropriés et qui maintiennent une communication bilatérale avec les autorités aériennes, a déclaré l'agence.

Les restrictions prévoient également des exceptions pour les vols militaires et certains autres vols spéciaux et indicatifs d'appel.

Le ministère russe de la Défense a reconnu mercredi avoir mené une attaque importante de drones sur des installations militaires dans l'ouest de l'Ukraine, sans prévoir de toucher la Pologne.

L'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais a provoqué de vives réactions parmi les pays de l'Otan et ravivé les inquiétudes en matière de sécurité sur la vulnérabilité du transport aérien civil en Europe.

Les deux aéroports de Varsovie, Chopin et Modlin, ainsi que ceux de Rzeszow et Lublin, dans l'est du pays, ont temporairement fermé mercredi avant de reprendre leurs activités.

Le directeur général de Ryanair RYA.I , Michael O'Leary, a averti jeudi que la guerre entre la Russie et l'Ukraine serait un "problème récurrent" pour toutes les compagnies aériennes européennes pendant les années à venir.

