La Pologne dévoile un plan d'investissement de 155 milliards d'euros

Donald Tusk s'est engagé à attirer les investissements étrangers, assurant qu'il avait eu des discussions "avancées" avec Google, Amazon, IBM et Microsoft.

(AOF) - Donald Tusk, premier ministre de la Pologne, a annoncé ce lundi un plan d'investissement d'un montant record de 155 milliards d'euros pour 2025 visant à renforcer la sécurité de la Pologne dans le contexte de la guerre en Ukraine et à relancer la croissance. Dans un discours à la Bourse de Varsovie, le chef du gouvernement polonais a déclaré "qu'il n'y a jamais eu un tel montant dans l'histoire de l'économie polonaise" pour les dépenses en investissements.

