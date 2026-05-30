La police d'État du New Jersey assure le maintien de l'ordre à l'extérieur du centre de détention pour migrants

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* Le gouverneur démocrate prend des mesures après plusieurs jours de troubles et de violences

* Des affrontements ont éclaté à la suite de signalements faisant état de conditions dangereuses et insalubres

* Le secrétaire à la Sécurité intérieure qualifie ces mesures de "victoire pour l'ordre public"

par Steve Gorman et Maria Tsvetkova

Vendredi, la gouverneure du New Jersey a ordonné à la police d'État de prendre le contrôle des abords d'un centre de détention pour migrants à Newark, devenu depuis une semaine le théâtre d'affrontements entre manifestants et agents fédéraux de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La gouverneure Mikie Sherrill, démocrate, a déclaré qu'elle agissait pour apaiser les tensions croissantes et les épisodes de violence devant Delaney Hall, la prison de 1 000 places gérée par la société privée Geo Group GEO.N pour le compte de l'ICE.

Mme Sherrill, qui a appelé à plusieurs reprises à la fermeture de Delaney Hall, a déclaré que l'objectif était de garantir à la fois la liberté de réunion et la sécurité publique.

"Je ne donnerai pas à l’ICE le prétexte d’étendre ses opérations dans notre État", a déclaré Mme Sherrill lors d’une conférence de presse, aux côtés de la procureure générale de l’État, Jennifer Davenport, et de la surintendante par intérim de la police d’État, Jeanne Hengemuhle.

D'autres villes américaines ont connu des déploiements massifs d'agents de l'ICE, le président Donald Trump affirmant que les agents fédéraux de l'immigration avaient besoin de renforts pour accomplir leur travail en toute sécurité.

La police d'État est intervenue vendredi pour mettre en place des "zones de manifestation protégées" au-delà des grilles afin d'offrir aux manifestants des lieux sûrs où se rassembler, et a établi des points de contrôle routier pour réguler la circulation, a déclaré aux journalistes le lieutenant-colonel David Sierotowicz, de la police d'État.

"Les agents de l’ICE et leurs partenaires ont accepté de se retirer de la zone immédiate", a-t-il déclaré.

Les autorités ont indiqué que les manifestants anti-ICE et pro-ICE seraient séparés dans des zones de rassemblement distinctes.

LE CHEF DU DHS SALUE CES MESURES

Dans un message publié vendredi sur les réseaux sociaux, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a qualifié les mesures prises par les autorités du New Jersey de "victoire pour la loi et l'ordre" et a remercié la gouverneure d'avoir "permis à la police d'État du New Jersey de coopérer avec nous".

Il a ajouté que Sherrill avait agi après avoir "refusé pendant plusieurs jours d’autoriser la police d’État à aider les forces de l’ordre de l’ICE à lutter contre les émeutiers violents opposés à l’ICE".

Des manifestants confrontés aux agents de l’ICE se sont rassemblés quotidiennement devant le Delaney Hall depuis la fin de la semaine dernière, après que des détenus immigrés aient contacté leurs proches et leurs sympathisants pour annoncer une grève de la faim et une grève du travail exigeant leur libération et attirant l’attention sur des conditions qu’ils ont qualifiées d’inhumaines.

Parmi les plaintes qu’ils ont énumérées figuraient "de la nourriture contenant des vers en état de décomposition", une ventilation défectueuse, des toilettes insalubres et la propagation incontrôlée d’une maladie de type grippal à l’intérieur du centre.

M. Mullin a nié ces allégations, affirmant que les détenus bénéficiaient d’un apport calorique et de conditions d’hygiène adéquats, mais "ce n’est pas un Holiday Inn".

Le centre a accueilli plus de 850 détenus immigrés, dont seulement une centaine environ avaient fait l’objet de condamnations pénales, selon le Deportation Data Project, qui recueille et analyse les chiffres du gouvernement américain.

Trump s'est exprimé cette semaine lors d'une réunion du Cabinet à la Maison Blanche, qualifiant Delaney Hall de "bel établissement" qui fait un excellent travail.

"Ce ne sont pas des manifestants, ces gens sont des imposteurs", a-t-il déclaré, affirmant sans preuve que les personnes qui se rassemblaient devant le centre de détention étaient payées pour manifester.

Les agents de l’ICE se sont régulièrement affrontés avec les manifestants, utilisant des matraques et du gaz poivré. Six manifestants ont été arrêtés mercredi, selon Mullin. Le sénateur américain Andy Kim, du New Jersey, venu soutenir les manifestants, a été aspergé de gaz poivré lors de la manifestation en début de semaine.

Mme Sherrill s’est jointe aux manifestants le jour du Memorial Day et a tenté de visiter le centre, mais l’ICE lui a refusé l’accès. À la place, elle a écouté le récit d’un détenu lors d’un appel téléphonique depuis l’extérieur. M. Mullin a qualifié sa tentative de "simple coup médiatique".

"Les personnes qui se trouvent à Delaney Hall sont des pères et des mères, des fils et des filles, et des membres de notre communauté", a déclaré Sherrill dans un communiqué. "Dans le New Jersey, nous croyons en l'État de droit et pensons que chacun mérite d'être traité avec une dignité élémentaire."

Jeudi, plusieurs responsables du département de la Santé du New Jersey se sont rendus à Delaney Hall, mais n’ont été autorisés à inspecter que le service de restauration et la cuisine. Vendredi, leurs conclusions n’avaient pas encore été rendues publiques.