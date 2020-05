Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La police anti-émeutes disperse des manifestants à Hong Kong Reuters • 27/05/2020 à 12:19









* Des centaines de personnes dans les rues * "Libérez Hong Kong", scandent les manifestants * Le projet de loi de sécurité nationale contesté * Inquiétudes des USA, de la Grande-Bretagne et d'autres pays (Actualisé avec précisions, contexte, réaction internationale et arrestations) par Sarah Wu et Clare Jim HONG KONG, 27 mai (Reuters) - La police anti-émeutes de Hong Kong a fait usage mercredi de gaz lacrymogène pour disperser des manifestants protestant contre le projet de loi de sécurité nationale que la Chine souhaite imposer dans le territoire semi-autonome. Des forces de l'ordre avaient été auparavant déployées autour du Conseil législatif, le mini-Parlement du territoire, pour dissuader les activistes qui avaient appelé à manifester contre un projet de loi visant à criminaliser le non-respect de l'hymne chinois, sur fond de tensions croissantes à propos du respect des libertés dans l'ex-colonie britannique. La scène observée dans les rues, avec des personnes de tout âge, certains vêtus de noir, d'autres en costume-cravate ou encore d'autres cachant leur visage sous des parapluies ouverts, a ravivé le souvenir des vastes protestations ayant secoué la ville l'an dernier. La police dit avoir procédé à environ 240 arrestations dans trois quartiers, la plupart pour rassemblement illégal. "Même si on a peur (...), on doit s'exprimer", a déclaré Chang, un salarié de 29 ans, vêtu de noir, venu manifester avec un casque et des lunettes. Soucieux d'éviter les scènes de chaos, beaucoup de magasins, de banques et de bureaux ont fermé plus tôt que d'habitude. Les manifestations pro-démocratie ont repris dans le territoire semi-autonome après la présentation la semaine dernière par la Chine d'un projet de loi de sécurité nationale destiné à lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. Aux yeux des contestataires, il s'agit d'une manoeuvre de Pékin pour limiter les libertés qui ont permis à Hong Kong de devenir un important centre financier. Le texte visant à encadrer l'utilisation de l'hymne national chinois prévoit des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et des amendes pouvant atteindre 50.000 dollars de Hong Kong (environ 5.900 euros) pour toute personne "insultant" l'hymne. Il est présenté au parlement en deuxième lecture mercredi, avant une promulgation attendue le mois prochain. MENACES AMÉRICAINES Les Etats-Unis, l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada et d'autres pays ont exprimé leur inquiétude sur le projet de loi sur la sécurité nationale. Les autorités chinoises et la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, estiment en revanche que ce projet de loi ne porte pas atteinte aux libertés. Il vise "la stabilité à long terme de Hong Kong et de la Chine. Il n'affectera pas la liberté de réunion et d'expression ni le statut de la ville comme centre financier", a déclaré pour sa part à la presse le Premier secrétaire de l'administration à Hong Kong, Matthew Cheung. "Il offrira un environnement stable aux entreprises", a-t-il ajouté. Le président américain Donald Trump, déjà en désaccord avec Pékin sur le commerce et l'épidémie de coronavirus, a déclaré mardi que les Etats-Unis annonceraient cette semaine des mesures à l'égard de la Chine sur le sujet. La Chine, qui avait déjà menacé les Etats-Unis de représailles en réponse à d'éventuelles sanctions américaines, a de nouveau réagi mercredi. Lors d'un point presse, Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a réaffirmé que la Chine prendrait des mesures de rétorsion en cas d'ingérence étrangère sur Hong Kong. ARRESTATIONS Lors des manifestations, les protestataires ont scandé dans un centre commercial "Libérez Hong Kong!" et "L'indépendance de Hong Kong, la seule issue". Une pancarte indiquait "un pays, deux systèmes, c'est un mensonge", en référence au système politique mis en place lors de la restitution en 1997 de l'ancienne colonie britannique à la Chine, qui est censé garantir les libertés de Hong Kong au moins jusqu'en 2047. "J'ai peur (...) si on ne sort pas aujourd'hui, on ne pourra plus jamais sortir. C'est une loi qui nous touche directement", a déclaré Ryan Tsang, directeur de l'hôtel. Des centaines de personnes se sont également rassemblées dans le quartier animé de Mong Kok sur la péninsule de Kowloon, où les manifestations ont éclaté à plusieurs reprises l'an dernier. (avec Scott Murdoch; version française Jean Terzian et Claude Chendjou)

