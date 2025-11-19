La plateforme technologique chrétienne Gloo est évaluée à 586 millions de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

Laplateforme technologique chrétienne Gloo GLOO.O a été évaluée à 586 millions de dollars alors que ses actions ont ouvert sans variation lors de leurs débuts au Nasdaq mercredi, s'ajoutant à une série de cotations tièdes au cours des dernières semaines.

L'action de la société basée à Boulder, dans le Colorado, s'est ouverte à 8,05 dollars, alors que le prix de l'introduction en bourse était de 8 dollars. Gloo a levé 72,8 millions de dollars en vendant 9,1 millions d'actions en dessous de la fourchette commercialisée de 10 à 12 dollars par action.

Les introductions en bourse d'entreprises religieuses à New York sont très rares. Il n'y a pas eu d'introduction en bourse dans ce secteur au cours des cinq dernières années, selon Renaissance Capital, un fournisseur de recherches sur les introductions en bourse et d'ETF.

Bien que le marché adressable de Gloo soit vaste et que la société ait enregistré une forte croissance, celle-ci a été en grande partie due à des acquisitions telles que celle du marché en ligne Outreach. L'entreprise n'a pas encore réalisé de bénéfices.

"Entre les pertes et les acquisitions, ils demandent aux investisseurs de croire que la direction peut rendre l'entreprise rentable, intégrer de nouvelles activités et croître organiquement", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital.

Gloo, fondée en 2013, fournit des outils et du contenu alimentés par l'IA à plus de 140 000 leaders religieux, ministériels et à but non lucratif.

"Les églises ne sont pas connues pour être les plus douées en matière de technologie lorsqu'il s'agit de sensibilisation et de communication numérique, cela pourrait donc être un défi de taille", a déclaré Matt Kennedy.

Pat Gelsinger, ancien directeur général d'Intel INTC.O et chrétien de toujours, est un investisseur de Gloo et siège à son conseil d'administration depuis près de dix ans.

En mars, Pat Gelsinger a accepté un rôle élargi au sein de Gloo en tant que président exécutif et directeur de la technologie.

Malgré des débuts mitigés, la position unique de Gloo en tant qu'action axée sur le christianisme pourrait séduire certains investisseurs conservateurs sur le marché secondaire.

"Nous avons vu de nombreux exemples d'investisseurs motivés par autre chose que le profit pur et qui utilisent l'achat d'actions pour promouvoir leurs valeurs, qu'il s'agisse de l'ESG ou de causes conservatrices", a déclaré Matt Kennedy.