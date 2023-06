La plateforme namR déployée au sein de la banque SG pour enrichir son offre d’accompagnement des entreprises autour de la transition énergétique

Dans le cadre du Pack Solaire lancé par la banque en mai dernier, la solution de plateforme en marque blanche de namR a été choisie par SG pour accompagner ses clients professionnels et entreprises dans leurs projets d’installation de panneaux photovoltaïques.



Les conseillers bancaires vont avoir accès à un nouvel outil, maillon amont de l’offre Pack Solaire, qui permet d’évaluer le potentiel de solarisation d’un bâtiment ou d’un parking. Ils pourront ainsi s’appuyer sur la data enrichie, précise et exploitable, issue de la plateforme namR pour avoir une vision d’ensemble et réaliste du projet.



Face aux enjeux de décarbonisation, cet outil apporte une solution concrète aux entreprises soumises aux obligations réglementaires environnementales (par exemple liées au Décret Tertiaire pour leur consommation d’électricité, ou à la nouvelle loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui stipule que tous les parkings de plus de 1500 m² doivent installer des panneaux solaires en ombrières).