La plateforme de courtage en cryptomonnaies Blockchain.com a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte à partir du paragraphe 2)

La société de courtage en cryptomonnaies Blockchain.com a annoncé jeudi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les marchés des actifs numériques montrent des signes de rebond après une période agitée.

Depuis le krach record d'octobre, les marchés des cryptomonnaies sont restés sous pression , un climat général d'aversion au risque s'étant installé parmi les investisseurs, ce qui a ralenti le rythme des nouvelles introductions en bourse.

Le gestionnaire d'actifs cryptographiques Grayscale Investments a dévoilé son dossier d'introduction en bourse en novembre, tandis que la plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken a annoncé une introduction en bourse confidentielle à New York le même mois, bien qu'aucune des deux sociétés n'ait depuis donné suite à ses projets de cotation.

Cependant, le sentiment sur les marchés des cryptomonnaies s'est légèrement amélioré ces dernières semaines grâce à des avancées réglementaires constructives. La semaine dernière, une commission du Sénat américain a fait avancer un projet de loi tant attendu visant à réglementer les cryptomonnaies, marquant ainsi une étape décisive pour ce texte.

Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie au monde, a gagné environ 20 % au cours des trois derniers mois, mais reste en baisse de 12 % depuis le début de l'année.

Le dépôt confidentiel de Blockchain.com lance un processus d'examen réglementaire qui prend généralement au moins deux à trois mois et donne à l'entreprise la possibilité de poursuivre ses projets d'introduction en bourse lorsque la fenêtre de marché s'ouvrira pour les entreprises du secteur des cryptomonnaies.

Les dépôts confidentiels permettent aux entreprises de garder leurs finances secrètes jusqu'à ce que la date de cotation approche et de se préparer à une introduction en bourse à l'abri du regard du marché public.

Co-fondée par Ben Reeves, Peter Smith et Nic Cary en 2011, la plateforme de Blockchain.com permet à des millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays d'investir dans les cryptomonnaies. Elle a facilité plus de 1 100 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies.

Le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés, a indiqué Blockchain.com.