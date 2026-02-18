La plateforme d'épargne Vestwell lève 385 millions de dollars pour une valorisation de 2 milliards de dollars

Vestwell a levé 385 millions de dollars lors d'un tour de table de série E, ce qui a doublé la valorisation de la plateforme d'épargne numérique à 2 milliards de dollars en plus de 2 ans.

Fondée en 2016, Vestwell s'associe à des cabinets de gestion de patrimoine indépendants, à des services de ressources humaines et à des gestionnaires d'actifs pour fournir aux entreprises une plateforme en ligne permettant de stocker et de gérer les plans de retraite 401(k) des employés.

Le tour de table, impliquant à la fois des investisseurs existants et de nouveaux investisseurs, porte le total des capitaux levés par Vestwell à 660 millions de dollars, la société servant désormais plus de 2 millions d'utilisateurs actifs et gérant plus de 50 milliards de dollars d'actifs.

La société a déclaré qu'elle avait dépassé les 200 millions de dollars de revenus récurrents annuels et qu'elle connaissait une croissance rentable.

Le tour de table a été codirigé par Blue Owl Capital et Sixth Street Growth, avec la participation de Neuberger Berman, SLW, Morgan Stanley, Franklin Templeton, TIAA Ventures et HarbourVest.

"Ce financement reflète la forte confiance des principaux investisseurs dans notre plateforme d'épargne unifiée et dans notre capacité à nous développer en matière de masse salariale, de partenariats et de produits", a déclaré le fondateur et directeur général Aaron Schumm.

Le nouveau financement aidera Vestwell à étendre sa distribution et à élargir son accès à des produits d'investissement plus complexes et gérés par des professionnels, a déclaré la société.

Vestwell avait levé 125 millions de dollars lors d'un tour de table de série D en décembre 2023.