La pilule expérimentale contre le cancer de Revolution Medicines améliore la survie dans une étude de phase avancée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Revolution Medicines prévoit de déposer des demandes d'autorisation

* L'essai atteint tous les objectifs principaux et secondaires clés

* Les actions s'envolent de 40 % après les résultats de l'essai

(Mise à jour des mouvements d'actions au paragraphe 1, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6,7,10,12, détails aux paragraphes 9,13) par Sriparna Roy

Le médicament oral expérimental de Revolution Medicines RVMD.O a permis aux patients atteints de cancer du pancréas de vivre presque deux fois plus longtemps que ceux traités par chimiothérapie dans le cadre d'un essai de phase avancée très attendu, ce qui a fait bondir ses actions de 40 % lundi.

Les patients qui ont reçu la pilule à prendre une fois par jour, le daraxonrasib, ont eu une survie médiane globale de 13,2 mois, contre 6,7 mois pour ceux qui ont reçu une chimiothérapie, la norme de soins.

Au moins deux analystes ont déclaré que les investisseurs avaient fixé la barre à 11-12 mois pour la survie globale, qui est la durée entre le diagnostic de la maladie et le décès.

La pilule cible les mutations RAS, qui favorisent la croissance tumorale et sont présentes dans plus de 90 % des cas de cancer du pancréas.

L'étude a porté sur des patients précédemment traités pour un adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique (PDAC) dont les tumeurs présentaient un large éventail de variantes du gène RAS, ainsi que sur des patients n'ayant pas identifié de mutation du gène RAS.

"Cela permet au daraxonrasib de devenir la prochaine norme de soins pour le PDAC", a déclaré Brian Cheng, analyste chez J.P.Morgan.

Leonid Timashev, analyste chez RBC Capital Markets, estime à plus de 5 milliards de dollars le chiffre d'affaires du daraxonrasib pour le seul traitement du cancer du pancréas aux États-Unis.

Le cancer du pancréas est l'une des formes de cancer les plus mortelles au monde, avec l'un des taux de survie à cinq ans les plus bas de tous les cancers, souvent cité autour de 13 %.

SCÉNARIO "HOME-RUN

L'essai a atteint tous les objectifs principaux et secondaires clés, notamment l'amélioration de la survie sans progression de la maladie.

Les données "changent sans équivoque la pratique et soutiennent un lancement rapide et à fort impact", a déclaré Cory Kasimov, analyste chez Evercore ISI.

Revolution prévoit de soumettre ces données aux autorités réglementaires internationales, notamment à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La société a reçu le bon de priorité de la FDA, qui vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments.

"Il s'agit d'un scénario gagnant", a déclaré Brian Cheng, ajoutant que la pilule pourrait être approuvée d'ici la fin de l'année.

La pilule est également évaluée dans le cadre d'autres essais en phase finale, notamment pour le PDAC et le cancer du poumon non à petites cellules.