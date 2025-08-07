La pilule de Lilly réduit le poids corporel de 12,4 % dans un essai, devançant l'injection de Wegovy de Novo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La dose plus élevée de 36 mg d'orforglipron entraîne une perte de poids de 12,4 % contre 0,9 % pour le placebo

Le taux d'abandon pour cause d'effets secondaires était d'environ 10 % pour les patients recevant la dose la plus élevée

Lilly prévoit de déposer une demande d'autorisation pour une pilule à prise unique quotidienne cette année

Les actions chutent après la publication des résultats

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi que sa pilule expérimentale GLP-1 aidait les patients à perdre 12,4 % de leur poids corporel dans une étude de stade avancé, mais que ce résultat était inférieur aux résultats des essais précédents pour le traitement injectable de l'obésité Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , ce qui a fait chuter les actions du fabricant de médicaments américain.

Les actions de Lilly ont plongé de près de 15 %, ce qui les place sur la voie de la plus forte chute en une journée depuis 25 ans et menace d'effacer plus de 100 milliards de dollars de valeur marchande. Cette chute a été le principal frein à l'indice S&P 500 .SPX , mais Lilly reste la société de santé la plus précieuse au monde.

Dave Wagner, gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors, a déclaré qu'une perte de poids de 12,4 % était "encore très bonne" et que le marché réagissait de manière excessive. Malgré le repli, il s'est dit confiant dans la capacité de Lilly à continuer d'accroître sa part du marché de l'amaigrissement.

Les données de Lilly n'ayant pas atteint le niveau élevé fixé par les investisseurs , les actions de Novo cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de plus de 6 %.

"Nous sommes encouragés par ces résultats", a déclaré David Ricks, directeur général de Lilly, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, ajoutant que l'objectif de la société avait toujours été de fournir un médicament GLP-1 puissant sous la forme d'une pilule à prise unique quotidienne qui pourrait être fabriquée plus facilement.

"Nous pensons que cela peut avoir un impact significatif sur la santé humaine et nous allons travailler d'urgence pour présenter l'orforglipron dans le monde entier afin de relever le défi mondial de l'obésité", a-t-il déclaré.

Un cadre de Lilly a déclaré que la société fixerait un prix de liste pour l'orforglipron sur la base de la valeur, en tenant compte à la fois des facteurs économiques et des facteurs liés au système de santé. Il a ajouté que Lilly continuerait à proposer des options de tarification directe au consommateur pour la pilule, étant donné les lacunes actuelles dans la couverture d'assurance pour les traitements de l'obésité.

Les analystes de Morgan Stanley prévoient que les ventes d'orforglipron atteindront 40 milliards de dollars d'ici 2033 pour le traitement de l'obésité et du diabète.

Contrairement aux médicaments injectables contre l'obésité, qui sont des peptides conçus pour imiter l'hormone GLP-1 qui contrôle l'appétit, l'orforglipron est une pilule à petite molécule plus facile à fabriquer et à conditionner, a déclaré Kenneth Custer, président de la division santé cardiométabolique de Lilly.

Lilly, dont le GLP-1 injectable Zepbound est en concurrence directe avec Wegovy, considère la pilule à prise unique quotidienne comme une alternative prometteuse aux injections, qui pourrait être utilisée pour une intervention précoce et une gestion à long terme de la maladie, a déclaré M. Custer.

La préférence des patients va également aux médicaments oraux plutôt qu'aux injections. Plusieurs études ont montré qu'une grande partie des patients préfèrent les pilules pour des raisons de commodité et parce qu'ils n'aiment pas les aiguilles.

Dans l'étude de 72 semaines portant sur plus de 3 000 personnes adultes en surpoids ou obèses ayant des problèmes de santé liés au poids, mais pas de diabète, ceux qui ont reçu la dose la plus élevée de 36 milligrammes d'orforglipron ont perdu en moyenne 12,4 % de leur poids, contre 0,9 % pour ceux qui ont reçu un placebo.

Les patients recevant la dose de 6 mg du médicament de Lilly ont perdu 7,8 % de leur poids.

Après les premiers résultats des essais, on s'attendait à ce que le médicament fasse mieux que Wegovy, a déclaré Emily Field, analyste chez Barclays. "C'est pire que Wegovy, c'est donc un choc"

Le taux de nausées chez les patients ayant reçu une dose élevée était de 33,7 %, tandis que 24 % d'entre eux ont souffert de vomissements, contre 10,4 % et 3,5 %, respectivement, dans le groupe placebo.

lE MEILLEUR SCÉNARIO POUR NOVO

Au moins deux analystes ont déclaré que le profil de tolérance de l'orforglipron n'était pas aussi bon que celui observé lors d'un essai testant le médicament sur des patients diabétiques.

Bien que nous considérions cela comme gérable, "les taux de nausées et de vomissements pourraient être plus élevés que les attentes des investisseurs", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets.

Un peu plus de 10 % des patients ayant reçu une dose élevée ont abandonné l'essai en raison d'effets secondaires indésirables. Aucun problème de sécurité hépatique n'a été observé, selon Lilly.

Au moins trois analystes ont déclaré que le marché attendait de l'orforglipron qu'il égale la perte de poids de 14,9 % de Wegovy sur 68 semaines, comme l'a montré un essai de 2021, et que certains s'attendaient à ce que la pilule surpasse le médicament populaire de Novo.

Markus Manns, actionnaire de Novo et de Lilly, a qualifié ces résultats de meilleur scénario pour Novo. "La menace concurrentielle de Lilly est soudain beaucoup plus faible que prévu

Zepbound et Wegovy dominent actuellement le marché de la perte de poids, qui, selon certains analystes, devrait atteindre 150 milliards de dollars au début des années 2030.

La Food and Drug Administration américaine examine actuellement une version orale à forte dose de Wegovy en vue d'une éventuelle approbation dans le courant de l'année. Novo a déclaré qu'il avait aidé des adultes obèses ou en surpoids à perdre 15 % de leur poids corporel dans le cadre d'un essai en phase finale.

Lilly a déclaré que l'orforglipron a également réduit les marqueurs de risque de maladie cardiaque, y compris le cholestérol, les triglycérides et la pression artérielle, à toutes les doses.

Wegovy a été approuvé pour réduire le risque de problèmes cardiaques majeurs, et Lilly a publié la semaine dernière des données montrant les qualités de protection cardiaque du traitement du diabète Mounjaro, qui contient le même ingrédient principal que Zepbound. L'approbation des médicaments contre les maladies cardiaques augmenterait considérablement la probabilité que les médicaments amaigrissants soient couverts par les assurances.

La société a annoncé au début de l'année qu'une étude de phase 3 avait montré que les patients atteints de diabète de type 2 avaient perdu près de 8 % de leur poids corporel après 40 semaines de traitement à l'orforglipron.

Lilly a commencé à fabriquer le médicament pour constituer des stocks avant le lancement commercial, ce qui devrait permettre d'éviter les pénuries qui se sont produites lorsque la demande initiale pour les injectables a largement dépassé l'offre.

Les résultats complets de l'essai soutenu par Lilly seront présentés le mois prochain lors d'une importante réunion européenne sur le diabète, a déclaré le fabricant de médicaments basé à Indianapolis.