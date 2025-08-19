 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La pilule amaigrissante orale de Viking Therapeutics répond aux attentes d'une étude de phase intermédiaire
19/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Viking Therapeutics VKTX.O a déclaré mardi que sa pilule amaigrissante expérimentale avait aidé des patientes obèses à perdre près de 12,2 % de leur poids corporel en moyenne sur 13 semaines dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire.

Les analystes s'attendaient à une perte de poids de l'ordre de 10 à 15 % en moyenne et supérieure aux 8,2 % observés lors d'un petit essai préliminaire .

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
698,150 USD NYSE -0,44%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
VIKING THERAPEUTICS
42,0900 USD NASDAQ +5,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

