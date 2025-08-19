La pilule amaigrissante orale de Viking Therapeutics répond aux attentes d'une étude de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Viking Therapeutics VKTX.O a déclaré mardi que sa pilule amaigrissante expérimentale avait aidé des patientes obèses à perdre près de 12,2 % de leur poids corporel en moyenne sur 13 semaines dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire.

Les analystes s'attendaient à une perte de poids de l'ordre de 10 à 15 % en moyenne et supérieure aux 8,2 % observés lors d'un petit essai préliminaire .