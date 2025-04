La pharma européenne dans le rouge après les menaces douanières américaines

(AOF) - Sanofi (-4,94% à 88,59 euros) affiche la plus forte baisse du Cac 40 et de l'Eurostoxx 50 après les menaces de Donald Trump. " Nous allons annoncer très prochainement une taxe douanière importante sur les produits pharmaceutiques " annoncé le président américain hier lors d'un événement organisé au Comité national républicain du Congrès. " Dès qu'ils l'apprendront, ils quitteront la Chine et d'autres pays, car la plupart de leurs produits sont vendus ici ", a-t-il ajouté.

AstraZeneca et GSK sont lanternes rouges du Footsie 100. Sartorius et Merck affichent deux des plus fortes baisses du DAX 40.