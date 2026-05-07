La perte trimestrielle de MP Materials se réduit grâce à la hausse des ventes de terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spécialisée dans les terres rares MP Materials MP.N a annoncé jeudi que sa perte au premier trimestre s'était réduite, la forte hausse de son chiffre d'affaires ayant compensé l'augmentation des coûts d'exploitation.

La société a enregistré une perte nette de 7,9 millions de dollars, soit 4 cents par action, contre une perte nette de 22,7 millions de dollars, soit 14 cents par action, au même trimestre de l'année précédente.

Ces résultats ont été soutenus par un produit de 42,3 millions de dollars provenant d'un accord de protection des prix conclu avec le gouvernement américain dans le cadre d'un accord d'investissement pour 2025 .