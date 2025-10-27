La PDG de Dior Delphine Arnault "très optimiste" pour l'avenir

Delphine Arnault à Paris, le 3 septembre 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

La PDG de Dior, Delphine Arnault, s'est dite "très optimiste" pour l'avenir de cette maison de luxe, l'une des plus prestigieuses du numéro un mondial LVMH , dans une interview à La Tribune Dimanche datée du 26 octobre.

"Je suis très optimiste pour l'avenir", a déclaré Mme Arnault. "Le secteur reste extrêmement porteur", a assuré la patronne de Dior, deuxième marque de LVMH après Louis Vuitton.

Après plusieurs mois de ralentissement de ses ventes, LVMH a affirmé entrevoir "des améliorations de tendances au troisième trimestre", à l'occasion de la présentation de ses résultats du troisième trimestre le 14 octobre.

"Il ne faut pas se focaliser sur le court terme", a précisé Mme Arnault, "ne pas penser au trimestre suivant, mais avoir au contraire une perspective à dix ou vingt ans".

La fille du milliardaire Bernard Arnault - patron de LVMH - a souligné le caractère crucial du marché américain pour Dior, "très important pour nous, comme pour toutes les maisons du groupe, entre autres parce que la population dispose d'un pouvoir d’achat élevé et aime consommer".

Ce marché "recèle encore aujourd'hui un fort potentiel de développement pour Dior", a-t-elle insisté, alors que la maison vient d'ouvrir deux nouveaux magasins aux Etats-Unis, à New York et Los Angeles.