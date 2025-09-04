La Paramount va imposer un retour au bureau de cinq jours à partir de janvier, selon une note de service

Paramount Skydance PSKY.O a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que tous les employés retournent au bureau cinq jours par semaine à partir de janvier de l'année prochaine, selon une note de service consultée par Reuters.

Le plan de retour au bureau se déroulera en deux phases, a déclaré David Ellison, directeur général de Paramount Skydance, dans la note adressée aux employés.

En août, David Ellison avait déclaré qu'il prévoyait de faire passer la société sur une plate-forme technologique unique afin de réduire les coûts , et qu'elle trouverait des solutions efficaces en matière de main-d'œuvre, d'immobilier et d'approvisionnement, dans le but de réaliser les 2 milliards de dollars d'économies annoncés précédemment.

À partir du 5 janvier, les employés affectés aux bureaux de Paramount à Los Angeles et à New York devraient travailler au bureau cinq jours par semaine. De jeudi au 15 septembre, la société proposera un programme d'indemnités de départ à ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas revenir à temps plein.

Paramount annoncera des plans pour les employés qui ne sont pas affectés à ces sites, aux bureaux internationaux et à ceux qui ont été embauchés à l'origine pour des rôles entièrement à distance dans la deuxième phase de l'année prochaine. Un programme de rachat sera également mis en place pour le personnel.

"Je crois que la collaboration en personne est absolument vitale pour construire et renforcer notre culture et assurer le succès de notre entreprise", a déclaré David Ellison dans le mémo.

"Nous devons tous ramer dans la même direction. Et surtout lorsqu'il s'agit d'une entreprise créative comme la nôtre, cela commence par une collaboration en personne."

Le personnel affecté à des tâches de production qui supervise les émissions à partir de sites extérieurs peut ne pas être tenu de se rendre chaque jour à son siège habituel, selon Variety, qui avait déjà rapporté l'information.

Cette initiative fait suite à un rapport de Variety publié en août, selon lequel Paramount envisageait de supprimer entre 2 000 et 3 000 emplois d'ici le début du mois de novembre, à la suite de la finalisation de sa fusion avec le studio de production Skydance.

La fusion de 8,4 milliards de dollars, annoncée il y a plus d'un an, s'est achevée en août, installant une nouvelle direction au sein de la société de médias.