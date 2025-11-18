La panne de Cloudflare s'atténue après avoir touché des milliers d'internautes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Cloudflare chutent de 5 % en début de séance

La panne touche des plateformes comme X et ChatGPT

Un pic de trafic inhabituel provoque des erreurs dans le réseau de Cloudflare

Une panne mondiale chez Cloudflare NET.N , société d'infrastructure web, a commencé à se résorber mardi après avoir empêché des milliers de personnes d'accéder à des plateformes internet majeures, dont X et ChatGPT.

Cloudflare, dont le réseau gère environ un cinquième du trafic web, a déclaré avoir commencé à enquêter sur la dégradation du service interne vers 6h40 ET. Elle a déployé un correctif, mais certains clients pourraient encore être affectés pendant la reprise du service.

Cet incident est le dernier en date à frapper les grands services en ligne.

Le mois dernier,

une panne du service cloud d'Amazon a provoqué des remous dans le monde entier, des milliers de sites web et d'applications populaires, dont Snapchat SNAP.N et Reddit

RDDT.N , étant inaccessibles en raison de la perturbation.

Cloudflare - dont les actions étaient en baisse d'environ 5 % dans les échanges avant bourse - gère l'un des plus grands réseaux au monde qui aide les sites web et les applications à se charger plus rapidement et à rester en ligne en les protégeant contre les hausses de trafic et les cyberattaques.

La dernière panne en date a empêché des milliers d'utilisateurs d'accéder à des plateformes telles que Canva, X, Grindr et ChatGPT, ce qui a incité les utilisateurs à enregistrer des rapports de panne avec Downdetector.

L'outil de suivi des pannes a montré que les signalements de problèmes liés à Cloudflare n'étaient plus que 600 à 8 heures du matin (heure de l'Est), alors qu'ils avaient atteint un pic de près de 5 000.

Downdetector suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources. Les chiffres étant basés sur les rapports soumis par les utilisateurs, le nombre réel d'utilisateurs touchés peut varier.

"Nous avons constaté un pic de trafic inhabituel vers l'un des services de Cloudflare à partir de 11:20 UTC. Cela a provoqué des erreurs dans le trafic passant par le réseau de Cloudflare", a déclaré l'entreprise dans un communiqué envoyé par courriel. "Nous sommes tous sur le pont pour nous assurer que tout le trafic est servi sans erreur."

X et OpenAI, le créateur de ChatGPT, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.