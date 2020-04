Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La pandémie fait reculer les cours mondiaux des produits alimentaires - FAO Reuters • 02/04/2020 à 10:37









ROME, 2 avril (Reuters) - L'indice mondial des prix des produits alimentaires a fortement reculé en mars sous l'effet d'un recul de la consommation lié à la pandémie de coronavirus et au plongeon des cours du pétrole, rapporte jeudi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Cet indice, qui mesure les variations mensuelles des cours internationaux d'un panier de produits alimentaires (céréales, produits laitiers, viande, sucre et oléagineux), ressort en mars à 172,2 points, en recul de 4,3% par rapport à février. "Ce fort recul constitue la deuxième baisse mensuelle consécutive de la valeur de l'indice", note la FAO. "Il est essentiellement imputable à une contraction de la demande liée à l'épidémie de covid-19." Quant à la baisse des cours du pétrole, elle a un effet indirect par le biais des producteurs de biocarburants, "source importante de la demande de sucre et d'huiles végétales sur les marchés", rappelle Peter Thoenes, analyste à la FAO. (Crispian Balmer version française Henri-Pierre André, édité par ...)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.