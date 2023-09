La nouvelle version en ligne Artprice.com by Artmarket s'impose comme la référence du Marché de l'Art sur Internet

PARIS , 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Après le lancement brillamment réussi de la nouvelle version en ligne d'Artprice.com by Artmarket début septembre, les premières analyses et statistiques montrent une adhésion parfaite de ses clients et nouveaux utilisateurs ainsi qu'une progression considérable des logs d'activités de +441 % sur une Moyenne Mobile MM10 du trafic. Ceci augure mécaniquement un chiffre d'affaires corrélé aux logs de fréquentation.

Artprice by Artmarket offre maintenant une version entièrement repensée avec l'équipe de Vahumana (Groupe TRSb) de consultants externes de très haut niveau et très impliquée pour l'audit et le développement de cette refonte intégrale d'Artprice depuis 2018, avec une solide approche UI/UX. Ces deux termes UX et UI, signifiant respectivement User Experience (expérience utilisateur) et User Interface (interface utilisateur), ont pour point commun d'avoir une approche user centric (centrée sur l'utilisateur Artprice).

Cette nouvelle version en ligne intuitive et conviviale, avec un accès simplifié, a unifié les multiples banques de données à haute valeur ajoutée d'Artprice.com, de ses filiales et de ses nombreux départements, permettant ainsi d'accéder naturellement aux informations les plus pertinentes et exhaustives sur le Marché de l'Art.

Un accent particulier a été mis dans le développement de l'Internet Mobile, sans tomber dans la réduction d'une application qui, par nature, ne restitue jamais la richesse du desktop et reste dépendante des OS et de leurs upgrades et correctifs permanents.

Les retours des clients et membres sont unanimes : « Le nouveau site est tellement plus agréable à utiliser et permet de naviguer dans un contenu riche et varié. »

À tel point que les clients et utilisateurs découvrent des informations dont ils ignoraient l'existence. Certains pensent même qu'Artprice a procédé à de nouvelles fusions-acquisitions … Pour ses partenaires financiers et actionnaires, cette version est un véritable « game changer ».

La nouvelle barre de recherche intuitive, en position centrale, offre un accès instantané à une arborescence exhaustive autour du sujet de la recherche, qui génère in fine un accroissement du temps passé sur Artprice.com.

Cette recherche s'effectue instantanément sur 821 500 artistes, 16 261 100 prix de ventes et données indicielles, dont 1 087 500 lots référencés sur les 12 derniers mois, en provenance de 7 200 maisons de ventes dans le monde, sur les banques de données du IVème siècle à nos jours.

Artprice by Artmarket fournit ainsi la recherche la plus élaborée et exhaustive au monde sur le Marché de l'Art, ce qui confirme incontestablement sa place de Leader mondial de l'information sur le Marché de l'Art depuis 25 ans.

Il suffit d'effectuer un test pour comprendre à quel point l'utilisation de la barre de recherche universelle montre l'étendue des informations disponibles autour de l'élément recherché : artistes, œuvres en ventes aux enchères futures et passées, indices sur le Marché de l'Art, œuvres sur la Place de Marché normalisée Artprice.com, articles ArtMarketInsight®, rapports Artprice sur le Marché de l'Art ainsi que l'ensemble des banques de données (dont les signatures et monogrammes, les catalogues raisonnés, les données historiques archivées, etc.) sur tous les fonds éditoriaux qu'Artprice a rachetés dans le monde depuis 25 ans (voir le document d'enregistrement universel URD / AMF d'Artmarket.com).

Le recours à l'IA algorithmique par Artprice.com by Artmarket, pour sa propre IA Intuitive Artmarket ® (Intelligence Artificielle), permet par ailleurs l'accès à des recommandations très pertinentes et personnalisées, artistes, œuvres, ventes, pour aller infiniment plus loin dans la connaissance du Marché de l'Art.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, avec son fonds documentaire de manuscrits et catalogues de ventes, formant une bibliothèque physique et numérique constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art, de 1700 à nos jours, commentées par ses historiens.

Sur ce secteur économique très précis, aucune entreprise au monde liée au Marché de l'Art ne possède une telle quantité de données ultra-qualifiées et propriétaires, avec le fonds original papier qui est un actif très important et représente une barrière d'entrée quasi-imprenable.

Il est bon de rappeler qu'Artprice by Artmarket a obtenu deux fois consécutivement (fait rare pour les entreprises cotées sur un marché réglementé) le label étatique « Entreprise Innovante », soumis à une stricte éligibilité, décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI).

Cette nouvelle architecture en ligne d'Artprice intègre de nouveaux espaces de communication pour les annonceurs, avec un Back-office pour une gestion entièrement autonome de leurs annonces. L'objectif 2023/2024 pour Artprice by Artmarket est le doublement de son chiffre d'affaires.

Selon thierry Ehrmann, Président d'Artmarket.com et Fondateur d'Artprice :

« Le Marché de l'Art reflète plus que jamais le monde dans lequel nous vivons : un monde épris des choses les plus belles et les plus rares, des choses qui s'épuisent et que nous devons sans cesse réinventer en créant de nouvelles formes de richesse de l'âme.

Nous constatons une nouvelle phase d'accélération du marché, portée par un nombre croissant de nouveaux collectionneurs, notamment dans la Grande Asie , désireux de prendre part aux échanges d'œuvres d'art, échanges qui font pleinement partie de notre humanité.

Avec la communication digitale 2023 / 2024 de nos annonceurs, nos clients plongeront intuitivement au cœur de l'actualité du Marché de l'Art et en seront les acteurs privilégiés au sein d'une approche humaine et pédagogique. »

La nouvelle ergonomie autour de la Marketplace, après une consultation de plusieurs mois auprès des utilisateurs, simplifie l'accès aux œuvres en vente, à prix fixe ou aux enchères, et à la mise en ligne d'annonces. L'objectif est d'accroître le flux de transactions où quotidiennement 70 000 œuvres sont disponibles.

Artprice, comme prévu dans son calendrier 2023 / 2024, a donc ouvert ses espaces (en normes IAB) payants au Marché de l'Art. Cette ouverture historique entraîne un changement de paradigme économique, incluant les annonceurs payants totalement intégrés à ses banques de données et services, à ses pages Artistes et au Web 3.0., en étant extrêmement discrète en matière de design et d'ergonomie pour ses clients et membres abonnés.

Les nouveaux modules numériques disponibles pour ses annonceurs offrent une multitude d'emplacements, avec des choix de langues, de supports, de durées et de tarifs, tout en respectant harmonieusement le contrat de lecture des banques de données d'Artprice, qui est son ADN.

Ce déploiement majeur réussi de son infrastructure informatique, permettant aux annonceurs de posséder tous les tableaux de bord d'une campagne digitale, va être générateur d'un chiffre d'affaires qui a vocation à être doublé sur une année pleine, répartissant son nouveau CA en abonnements et annonces payants, totalement intégré aux banques de données et services d'Artprice by Artmarket.

Il vise notamment les 7 200 Maisons de Ventes mondiales, affiliées à Artprice depuis plus de deux décennies et qui opèrent désormais l'annonce de leurs ventes physiques ou numériques sur Internet à 98 % ainsi que leurs ventes en ligne depuis la post-période du Covid 19.

Il en est de même pour les événements du Monde de l'Art comme les foires & salons qui explosent sur les cinq continents. Sur le seul segment de l'Art Contemporain et moderne, Artprice en dénombre près de 400. Les 18 000 experts en fine Art et Appraisers, les assureurs en œuvres d'art, les 32 000 galeries, les 4 500 musées d'art ainsi que les institutionnels dans le monde constituent eux-mêmes des demandes entrantes pour une communication digitale et très probante par ses cibles.

En effet, tous ces annonceurs potentiels et en demande entrante sont des clients abonnés aux banques de données d'Artprice de longue date.

Les 7 200 Maisons de Ventes mondiales, affiliées à Artprice peuvent désormais mettre en avant leurs ventes futures avec un ciblage extrêmement pertinent, en mode annonceurs payants, selon des critères de recherche très pointus en respectant strictement les lois européennes (RGPD) et américaines sur les données personnelles des 7,2 millions de clients et membres d'Artprice.

Il faut préciser que, dans le modèle économique des Maisons de Ventes depuis plus de 70 ans, le poste publicité, annonçant les ventes aux enchères publiques détaillées, pèse 34% des frais globaux, quels que soient le pays ou la taille de la Maison de Ventes . Il ne fait que croître avec l'avènement de la publicité digitale qui permet de répondre instantanément à l'annonceur.

Dans la réalité, pour une belle vente cataloguée, la Maison de Ventes , quelle que soit sa taille, connaît, par les ordres d'achats ou les ATP, environ 3 à 4 jours avant la vente, les œuvres des artistes qui seront potentiellement invendues, faute d'acheteurs ou par des prix de réserve non atteints.

Dans ce cas, la Maison de Ventes , pour réaliser au mieux sa vente est prête à déployer en quelques heures des campagnes digitales ultra-ciblées où seule Artprice est en mesure de répondre à ce type de demandes 24h/24 par ses data centers, son ingénierie et ses process, à l'échelle mondiale.

En synthèse, cette nouvelle version en ligne d'Artprice.com by Artmarket est un véritable changement de paradigme, dans le postulat et l'ADN historique d'Artprice et de son Fondateur thierry Ehrmann, pour rendre encore plus accessible l'information transparente du Marché de l'Art au plus grand nombre, avec l'alliance d'un canal historique de diffusion par Cision PR Newswire dans 119 pays et 18 langues, pour la première agence de presse mondiale dédiée au Marché de l'Art :

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarket-com-artprice-et-cision-etendent-leur-alliance-sur-119-pays-comme-1ere-agence-de-presse-mondiale-dediee-au-marche-de-l-art-aux-nfts-et-aux-metavers-863229527.html

À propos d'Artmarket.com :

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris et au SRD Long Only. La dernière analyse TPI comptabilise plus de 18 000 actionnaires individuels hors actionnaires étrangers, sociétés, banques, FCP, OPCVM : Euroclear: 7478 - Bloomberg : PRC - Reuters : ARTF.

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987.

Artmarket.com est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 817 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 7200 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 7,2 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket, avec son département Artprice, a obtenu à deux reprises le label étatique « Entreprise Innovante » décerné par la Banque Publique d'Investissement (BPI), et développe son projet d'acteur global sur le Marché de l'Art.

