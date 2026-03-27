La nouvelle puce d'IA de Huawei trouve grâce aux yeux de ByteDance et d'Alibaba, qui prévoient de passer des commandes, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La puce phare actuelle de Huawei n'a pas été beaucoup utilisée par les grandes entreprises technologiques chinoises, selon certaines sources

* La nouvelle puce 950PR est plus compatible avec le système logiciel CUDA de Nvidia, selon les sources

* Huawei prévoit d'expédier environ 750 000 950PR cette année, selon des sources

* Pour un encadré sur les puces d'IA de Huawei, veuillez cliquer ici

(Ajout d'un lien vers l'encadré dans les puces)

Les tests en clientèle de la nouvelle puce d'intelligence artificielle de Huawei, conçue pour défier Nvidia NVDA.O sur le marché chinois, se sont bien déroulés et de grands géants de la technologie, dont ByteDance et Alibaba, prévoient de passer des commandes, ont déclaré deux personnes familières avec le sujet.

Ce développement marque une étape importante pour Huawei

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Malgré une campagne gouvernementale visant à encourager l'utilisation de semi-conducteurs nationaux, l'entreprise basée à Shenzhen a eu du mal à persuader les grandes entreprises technologiques du secteur privé d'adopter sa puce phare actuelle, l'Ascend 910C, en grandes quantités, ont indiqué précédemment des sources industrielles.

Cette fois-ci, les entreprises technologiques ont l'intention d'utiliser le nouveau 950PR plus largement, beaucoup plus heureuses maintenant que la puce est plus compatible avec le système logiciel CUDA de Nvidia et a de meilleures vitesses de réponse, ont déclaré les deux personnes et une troisième personne ayant connaissance de ces plans.

Huawei prévoit de livrer environ 750 000 950PR cette année, selon deux de ces personnes. Des échantillons ont été envoyés aux clients en janvier et la production de masse devrait commencer le mois prochain, ce qui ouvrirait la voie à des livraisons complètes au cours du second semestre de l'année.

Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées. Huawei, ByteDance et Alibaba

9988.HK n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

RESTRICTIONS SUR LES PUCES NVIDIA

Le lancement du 950PR intervient à un moment difficile pour Nvidia en Chine. Un grand nombre de ses puces d'intelligence artificielle ont été interdites de vente en Chine par Washington, qui craint que la technologie ne renforce les capacités de l'armée chinoise.

L'année dernière, l'administration Trump a autorisé la vente des puces H200 de Nvidia - plus puissantes que les produits actuellement restreints - mais avec un certain nombre de conditions qui pourraient limiter les quantités vendues.

La puce H200 a également reçu récemment l'approbation des autorités chinoises , mais on ne sait pas encore quand elle sera autorisée à entrer dans le pays.

Huawei a mentionné sa nouvelle puce en septembre dernier, lorsqu'elle a présenté pour la première fois ses projets à long terme en matière de semi-conducteurs et a déclaré qu'elle lancerait certains des systèmes informatiques les plus puissants au monde.

La 950PR, qui utilise la mémoire DDR traditionnelle, sera vendue à environ 50 000 yuans ($6 900) par carte, tandis qu'une version premium avec une mémoire HBM plus rapide sera vendue à environ 70 000 yuans, selon les sources.

Alors que Huawei s'en tenait auparavant à son système logiciel CANN propriétaire, les nouvelles puces permettront aux développeurs des entreprises technologiques chinoises, qui ont généralement utilisé le système logiciel de Nvidia jusqu'à présent, de migrer plus facilement vers ces modèles.

Les sources ont déclaré que par rapport au 910C, la puce n'offre qu'une petite amélioration de la puissance de calcul brute, mais elle est conçue pour exceller dans la gestion des charges de travail d'inférence - le processus d'exécution de modèles d'IA formés pour répondre à des requêtes ou exécuter des tâches.

La demande de calcul d'inférence de l'IA en Chine est en plein essor, car le secteur technologique du pays passe du développement de modèles au déploiement dans le monde réel, une tendance renforcée par l'adoption rapide de l'agent d'IA open-source OpenClaw .